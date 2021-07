El toque de queda nocturno se va extendiendo, ya que cuatro comunidades lo han pedido o están a la espera de autorización judicial (Asturias, Aragón, Navarra y Canarias), mientras sigue vigente en Cantabria, y se ha ampliado en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.

De esta forma, unos nueve millones de españoles están bajo el toque de queda, que sin embargo este jueves han descartado solicitar Andalucía y País Vasco, aunque van ampliando otras restricciones contra el coronavirus.

Ante el avance de los datos de contagios y de hospitalizaciones en Cataluña, la Justicia ha prorrogado una semana más el toque de queda nocturno -vigente desde el pasado sábado de 1 a 6 de la mañana- y lo ha ampliado de 161 a 165 municipios con un alto índice de contagios.

El gobierno catalán ha avisado de que habrá restricciones todo el verano ante la previsión de que la presión hospitalaria continúe incrementando en las próximas semanas: "Estamos lejos aún de poder relajarnos", ha advertido su portavoz, Patrícia Plaja.

Además, desde hace dos semanas están vigentes otras medidas, como el cierre de toda actividad a las 00.30, la limitación de encuentros a un máximo de 10 personas, así como la distancia de seguridad y el uso de mascarilla, que recomiendan emplear también en interiores.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha autorizado este jueves el toque de queda desde el 26 de julio hasta el 16 de agosto, entre la 1 y las 6 de la mañana, en 77 municipios con una situación epidemiológica de riesgo muy alto, así como mantener la limitación a un máximo de diez personas en las reuniones sociales. Estas medidas afectan a 2,6 millones de habitantes -la mitad de la población de la Comunidad-.

El alto tribunal valenciano ya autorizó el pasado 12 julio la aplicación durante dos semanas del toque de queda nocturno en 32 municipios, entre ellos Valencia, Gandía o Benicàssim, y, desde la madrugada del lunes se ampliará a ciudades como Alicante, Benidorm, Dénia, Calpe, Sagunto, Tavernes de la Valldigna, Oropesa o Peñíscola. Además, el alto tribunal fijó un tope de diez personas en reuniones sociales y familiares, medidas que afectan a derechos fundamentales y por ello requieren de su aval.

Actualmente el toque de queda está decretado para 53 municipios de Cantabria, que representan alrededor de medio millón de personas de la región, donde preocupa el deterioro "poco a poco" de la presión hospitalaria, pues 10 de los 17 pacientes en UCI son menores de 40 años.

Rechazado

El toque de queda ha sido rechazado por los tribunales superiores en Extremadura, Navarra y Canarias, aunque estas dos últimas han vuelto a insistir ante la justicia.

En la nueva solicitud, Navarra ha pedido esta medida solo para fines de semana y festivos de localidades en "alto riesgo" por coronavirus. También pide limitaciones para las 'no-fiestas' en localidades que suspenden festejos patronales.

Tras los nuevos datos notificados sobre la pandemia, han anunciado también la intención de implantar esa medida Aragón y Asturias.

El Gobierno de Aragón quiere sumar el toque de queda nocturno en Jaca, Huesca capital, Monzón y Barbastro, ante la elevada tasa de incidencia, y unificará los cierres en restauración y ocio nocturno que a partir de medianoche cierran a las 00:30. Además se reducirán a la mitad los asistentes a eventos multitudinarios, así como en celebraciones y colonias infantiles con pernocta.

Ante la previsión de que Asturias pase a nivel medio de alerta por ocupación hospitalaria, la comunidad ha pedido a los tribunales el toque de queda de 1 a 6 de la mañana para los municipios que podrían entrar en los próximos días en situación de riesgo extremo, en los que también se restringirá la agrupación de personas a seis en interiores y a diez en exteriores y se limitará la celebración de eventos multitudinarios.

Andalucía ha acordado de momento no aplicar restricciones nocturnas en ningún municipio, tal y como han acordado los comités de alerta de Salud Pública de las ocho provincias andaluzas, al no presentar ninguno tasas de incidencia por encima de 1.000 casos por 100.000 habitantes en ascenso. No obstante, el cierre perimetral de Peal de Becerro (Jaén) ya tiene aval judicial.

En Baleares, la Justicia ha dado luz verde a prohibir desde este sábado las reuniones entre personas no convivientes tanto en espacios públicos como privados de las 1.00 a las 6.00 en Mallorca, Ibiza y Menorca. En Formentera, esta limitación será de 2.00 a 6.00.

Euskadi no pide el toque de queda a pesar del récord de contagios -con 1.801 nuevos infectados-, aunque adelantará a la una de la madrugada el cierre de la hostelería y hará necesario el uso de la mascarilla en entornos urbanos transitados.

Canarias ha sido la primera comunidad en recurrir al Tribunal Supremo el rechazo a esa medida por parte de su tribunal autonómico, y está a la espera de su resolución.

En Murcia, la justicia ha respaldado la limitación a 10 personas en las reuniones, que estará vigente hasta el 3 de agosto.