La Alta Sensibilidad es un rasgo hereditario que afecta a dos de cada diez personas, sin distinción de género, pero ¿Cómo saber si eres PAS (Persona Altamente Sensible)? Hablamos de la Alta Sensibilidad si una persona tiene su sistema nervioso más fino, más desarrollado que la mayoría de la gente. Esto tiene como consecuencia que esa persona recibe relativamente mucha más información sensorial a la vez que alguien con una mediana sensibilidad. ¿Te afectan los estados de ánimo de otras personas? ¿Evitas los lugares con aglomeraciones? ¿Das vueltas a las mismas situaciones una y otra vez? ¿Tienes tendencias perfeccionistas o exigentes? ¿Te sobresaltas fácilmente ante ruidos repentinos? ¿Te haces preguntas sobre la vida que otros no se hacen? Responder estas y otras muchas preguntas en este test pueden ayudarte a reconocer si eres una de las personas que convive con este rasgo, que no enfermedad ni trastorno, ya que no es algo que se puede curar.

Entre un 20-30% de la población humana y más de 100 especies estudiadas presentan una mayor actividad de procesamiento sensorial. La persona altamente sensible suele sentirse afectada por luces brillantes, olores fuertes y ruido en general; abrumada por un exceso de trabajo y masas de gente; insegura y tímida; conmovida por las artes y la naturaleza; dolida por el sufrimiento ajeno. Estamos ante una persona que tiene una gran facilidad para enamorarse, con el umbral de dolor bastante bajo y dificultades con el manejo de situaciones estresantes por su tendencia a ser perfeccionistas.

Tratamientos adecuados para las PAS

Las primeras investigaciones sobre las Personas de Alta Sensibilidad datan de los años 90, cuando los psicólogos Arthur e Elaine Aron empezarán a publicar sus trabajos. Más de tres décadas después se siguen aportando nuevas evidencias de este rasgo, que los profesionales piden que se trate de forma especial porque un tratamiento inadecuado puedo provocar daños en las personas que viven con él.

Las Personas Altamente Sensibles deben mantener ciertas pautas de comportamiento y actitudes vitales para no terminar perdiendo calidad de vida

Desde diferentes asociaciones andaluzas han mostrado su preocupación porque haya personas que no estén valoradas como personas con alta sensibilidad, sobre todo cuando hablamos de menores en edad de convivir y socializar con otros menores. Como hemos comentado previamente ser PAS no significa estar enfermo, pero si requiere de mantener ciertas pautas de comportamiento y actitudes vitales para no terminar perdiendo calidad de vida. Un mal diagnóstico puede llegar a generar inseguridad en los pequeños