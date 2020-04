Cómo saldremos reforzados de la crisis del COVID-19 según los expertos españoles

La pandemia del coronavirus ha tambaleado los pilares sobre los que se asienta la sociedad mundial. Todos los sectores se han visto afectados por la crisis sanitaria, que ha hecho a la economía, la psicología y la sociedad, repensar en sus bases y en cómo, a partir de ahora, el mundo será un nuevo escenario en el que habrá que reinventarse para salir adelante.

Si algo nos ha enseñado esta crisis es que realmente existe un lado amable y altruista de la sociedad. Durante estos días de incertidumbre no han parado de brotar iniciativas solidarias por parte de empresas, gobiernos y vecinos.

Costureras haciendo mascarillas para entregar a sus vecinos, empresas que cambian sus líneas de montaje para dirigir su industria hacia elementos necesarios en el sector sanitario y salir de esta situación cuanto antes, bancos que han donado grandes cantidades de dinero para paliar las necesidades más básicas... una serie de iniciativas que, a juicio de Antonio Espinosa de los Monteros, Co-Fundador y CEO de la empresa social Auara, compañía que ha encabezado una iniciativa para donar botellas de agua a los hospitales y que ya ha hecho entrega de más de 1.000.000 de unidades, no debemos olvidar. "Vivir aislados, sintiendo que salir de casa es un peligro, perder el trabajo, temer por la salud de seres queridos, por el dinero o por la comida es la realidad diaria de millones de personas en el mundo. Cuando acabe, no se debe olvidar todo lo que hemos aprendido. Que no se nos olvide lo que de verdad importa", apunta el empresario.

Uno de los aspectos que más preocupa a los expertos es cómo quedará la economía tras los meses de confinamiento. “La globalización acelerada ha fortalecido el crecimiento económico, pero las lagunas en su gestión han contribuido a aumentar la desigualdad. Y la poca atención política a este problema ha desatado el renacer del nacionalismo como alternativa rupturista. El Covid-19 ha demostrado que la eficiencia ante los problemas globales requiere una coordinación internacional”, explica Manuel López Linares, Doctor en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Comillas-ICADE.

El lado bueno de la sociedad

Sin embargo, Leopoldo Abadía, profesor de la Universidad de Navarra, apunta que “es increíble ver cómo el ser humano intenta dar lo mejor de sí mismo. A diferencia de la crisis Ninja de 2008, esta es un golpe mundial sincronizado. La salida será exitosa si nuestros políticos saben exigirse y, a la vez, les exigimos. Hay que centrarse en salvar a las empresas y autónomos que sostienen a nuestro país. No es una opción. Es una obligación”.

La mayoría de los expertos coinciden en que el esfuerzo y aprendizaje son las bases para salir de la crisis. “Saldremos, no sin esfuerzo. Y, a mi entender, la salida del agujero durará un tiempo largo si no se reacciona a tiempo desde el Gobierno. Y tras ello, el mundo que viene será el nuevo terreno de juego en el que ya sabremos jugar tras resistir y crear evitando distracciones”, asegura Leopoldo Abadía en una idea que defiende también José Antonio Alguacil. “Una vez más el mundo se rompe en pedazos y aprendemos de ello. Después de cualquier tormenta, siempre llega la calma. Y si aprendemos la lección esa transición será más tranquila”, sentencia.