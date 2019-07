El satélite Tess encuentra tres exoplanetas que podrían explicar cómo se forman los planetas

El satélite Tess, que explora el Universo en busca de exoplanetas con condiciones que permitan albergar vida, se ha topado con otro descubrimiento. Ha encontrado tres de estos cuerpos celestes que podrían ser el eslabón perdido para comprender cómo se forman los planetas, ya que reúnen unas características completamente diferentes a las de ningún otro conocido hasta ahora.

Tess fue lanzado el pasado año desde Cabo Cañaveral con la misión de analizar cerca de 20.000 exoplanetas.

Investigadores de instituciones científicas y académicas de varios países han analizado los datos facilitados por el satélite y han publicado en Nature Astronomy los resultados de su investigación, liderada por la Universidad de California.

Por parte española han participado científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía (del CSIC), del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Granada.

.@NASA_TESS found three small, hot planets orbiting a small, cool star known as TOI 270. One planet is slightly larger than Earth and the other two are unlike any in our own solar system! Read more here: https://t.co/rBMQmOOCGI pic.twitter.com/yN1bbDfrCa