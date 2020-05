Las sillas de ruedas "no suponen un riesgo importante" para la trasmisión del virus

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este lunes que las sillas de ruedas "no suponen un riesgo importante" para la transmisión del COVID-19, por lo que ha instado a sus usuarios a "no preocuparse más de la cuenta" a la hora de regresar a casa desde la calle.

Así lo ha explicado Simón durante una comparecencia telemática, en la que ha indicado que si alguien "siente un poco de presión" y piensa que la silla de ruedas ha podido estar en contacto con el nuevo coronavirus, "con pasarle un trapo con algún detergente es más que suficiente".

El doctor Simón lo ha indicado así al ser preguntado sobre si es conveniente desinfectar las sillas de ruedas tras salir a la calle y con qué habría que hacerlo. "Las ruedas, no se preocupen, no suponen ningún problema", ha precisado, para después añadir que "el resto de la superficie, en principio, tampoco".

No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha apuntado que en caso de que la silla de ruedas sea empujada por otra persona que ayuda a quien va en ella, "simplemente" se podría plantear la desinfección de los manillares.

"Pero si esta persona no está enferma, no tiene síntomas y ha tenido la precaución de no tocarse la cara, no tocarse las mucosas o incluso llevar guantes el riesgo es también cercano a cero. No puedo decir que sea cero pero sí muy, muy bajo. Yo creo que no hay que preocuparse más de la cuenta", ha zanjado.