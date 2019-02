El síndrome 'NO PET' de la generación Millennial

Si tienes poco tiempo para ver a tus amigos, vas corriendo de un lado a otro o te pasas el día en la oficina es posible que sufras el síndrome NO PET o lo que es lo mismo: No personal time.

Es la presión del ritmo de vida lo que empuja a hacer varias tareas a la vez, a ser multistaker. Según los expertos, es el nuevo síndrome del siglo XXI ya que el 95% de los españoles realiza varias cosas a la vez para poder optimizar su tiempo. Un trastorno que golpea especialmente a la generación Millennial. Algo tan apreciado y limitado como el tiempo ha hecho que los hábitos y las necesidades cambien para poder exprimir el tiempo al máximo.

A veces necesitaríamos 48 horas en lugar de 24 horas para conseguir afrontar todos los cometidos que se planea a diario. Ser multistaker no es una tarea sencilla y, para poder sobrevivir en el intento, los especialistas proponen seguir unos pasos sencillos para incorporar en la rutina.

Aprovechar las horas muertas

De camino al trabajo, a la universidad, al gimnasio o mientras cruzas la ciudad, pueden surgir ciertas inclemencias como los atascos, los retrasos en el transporte público, las esperas en el supermercado, las colas en las tiendas, el bloqueo en las guarderías o las pacientes listas en el hospital. En lugar de impacientarte, aprovecha el tiempo: repasa las tareas pendientes, consulta la lista de compras, prepara la próxima reunión o planea el menú de la próxima semana.

Ropa todoterreno

Hay tantas cosas que hacer a lo largo del día que a veces no hay tiempo para volver a casa y cambiarse de ropa. Del trabajo al afterwork, del afterwork a una cena, de la cena a un cumpleaños. Invierte en ropa más versátil con las que poder pasar del outfit de oficina a una cena o un cumpleaños: un vestido estampado, un blazer colorido o jugar con accesorios y calzado que puedan cambiarse en el momento y transformen el look.

No pasa nada si no se llega a todo

Lo más importante es mentalizarse y tener una actitud positiva. A veces es imposible que dé tiempo de hacer todo así que no debes frustrarte si las cosas no salen como esperas. En el mundo de los NOT PET no siempre se gana y hay que saber aceptar la derrota. Para seguir con una buena actitud, celebra los objetivos cumplidos y toma un tiempo para reflexionar.