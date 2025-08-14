Qué son los labubus, los muñecos de moda que ves en todas partes

En los bolsos, en los llaveros y, sobre todo, en multitud de vídeos en redes sociales. Los Labubus son figuras coleccionables con la apariencia de un elfo que han cobrado una gran popularidad comparable a las modas de otra época como los Tamagotchi. Sus orejas puntiagudas, colmillos afilados y pelo suave han conquistado a millones de personas en todo el mundo pero, ¿qué son exactamente?

Los Labubus son un personaje diseñado por el ilustrador Kasing Lung, que formaba parte de una serie de cuentos llamada The Monsters. Lung, nacido en Hong Kong pero criado en los Países Bajos, se inspiró en la mitología nórdica y el folclore europeo para dar vida a estas criaturas.

El juguete fue presentado por primera vez en 2015, con una coleción producida por la empresa How2Work que incluía 300 Labubus con diferentes colores, tamaños y formas. A partir de 2019, la empresa china especializada en cajas misteriosas Pop Mart comienza a comercializarlos, y el punto de inflexión se da en 2024, después de que Lisa, miembro del grupo de K-Pop Blackpink, se hiciera viral por llevar un Labubu en su bolso.

Sorpresa, viralidad y rareza: la receta del éxito de los Labubus

Además de Labubu, existen otras figuras de los personajes de la serie The Monsters, como el líder de la tribu, Zimomo; su amiga especial Mokoko, Pato, Spooky o Tycoco, el novio de Labubu con aspecto de esqueleto. Pop Art ha lanzado al mercado varias líneas de llaveros que se venden en cajas sorpresa, agrupadas en líneas temáticas.

El factor sorpresa es, precisamente, una de las claves del éxito de los Labubus. En los últimos meses TikTok e Instagram se ha llenado de vídeos de fans abriendo sus cajas o mostrando colecciones completas, mientras que cada nueva apertura de Pop Mart en el mundo supone varias colas de espera para comprar los modelos más exclusivos.

Los Labubus aplican una de las estrategias de márketing con mayor arraigo en Asia para fomentar la compra y el intercambio de figuras entre los coleccionistas. A ello se le suma el lanzamiento periódico de ediciones limitadas con variaciones de color, accesorios extra o colaboraciones con marcas. Además, cada una de las series suele incluir una figura secreto cuyo valor puede alcanzar miles de euros.

El peligro oculto de los Labubus: pueden generar ansiedad o frustración

"La incertidumbre y la sorpresa activan nuestro sistema de recompensa. Nuestro cerebro libera dopamina , la hormona del placer y la validación. Por eso abrir una de estas cajas puede resultar tan emocionante y tan adictivo", aseguran desde el servicio de psicología Somos estupendas. La emoción por poder completar una colección o conseguir una figura rara es lo que mueve a los coleccionistas de Labubus a seguir comprando cajas sorpresa.

No obstante, los expertos alertan de que este tipo de consumo "puede activar patrones similares a los de la ludopatía" y generar "ansiedad, frustración o compras compulsivas". En paralelo, la fiebre por los Labubus ha incentivado un mercado de segunda mano muy activo con intercambios multitudinarios que, en la era de las redes sociales, se ha convertido en una moda global quen no deja de retroalimentarse.