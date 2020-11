El sorteo del 11 del 11 de la ONCE deja un premio de un millón de euros en Osuna

El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE, celebrado en la noche de este miércoles, ha dejado un buen pellizco en la provincia de Sevilla. Ha tocado un millón de euros en Osuna. Ha habido otros dos premios de un millón en Andalucía: uno en Algodonales (Cádiz) y otro Huelva

Aunque la mayor de las suertes ha correspondido a la localidad madrileña de Collado Villalba, donde se ha vendido el cupón y la serie agraciada con los once millones de euros, tres de los once premios de un millón que ofrecía este sorteo han recaído en Andalucía.

Los repartidores de estos premios de un millón de euros han sido los vendedores de la ONCE Pedro Márquez, en Algodonales; Juan Prieto, en Huelva; y Antonio Ledesma, en Osuna. Además, este sorteo ha repartido otros 560.000 euros entre las provincias de Jaén, Málaga y Sevilla con 28 cupones premiados con 20.000 euros cada uno a las cinco cifras.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de once millones de euros y once premios de un millón cada uno, además de 119 premios de 20.000 euros.

Premios del 11 de 11 de la ONCE

Un premio de 11.000.000 de euros a las cinco cifras y serie. Número premiado: 02.583, serie 029.

11 premios de 1.000.000 euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. Los premiados son: 93.539, serie: 057; 98.638, serie: 107; 14.803, serie: 030; 59.263, serie: 023; 50.497, serie: 089; 13.269, serie: 093; 76.011, serie: 023; 53.865, serie: 097; 06.578, serie: 120; 84.707, serie: 091; 05.439, serie: 096

Se acentúa así la racha de suerte de la ONCE con Andalucía en los últimos días, después de que el sorteo del lunes repartiera un millón y medio de euros entre Alhaurín de la Torre (Málaga) y Almería y el del martes dejara otros 560.000 euros en el barrio de Tiro de Línea de Sevilla.

Y para este viernes día 13, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 45 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.