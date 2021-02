Toallitas antivaho, la solución a las gafas empañadas por la mascarilla

En los últimos meses hemos tenido que incluir a diario en nuestros accesorios obligatorios el uso de las mascarillas, ya sean higiénicas o FFP2. Llevar mascarillas es un deber y puede ser muy molesto para las personas que usan gafas. Por eso, útiles como este paño anti-empañado de LifeArt viene genial para evitar ese vaho que empaña las lentes.

Contiene moléculas especiales, por lo que después de limpiar los cristales con él evita la condensación de vapor de agua en el cristal. El vapor de agua se distribuirá uniformemente en una fina capa de la lente, en lugar de formar pequeñas gotas de agua que dificultan la visión. Así que ya no tendrás que preocuparte porque se empañen tus gafas mientras llevas la mascarilla o practicas deporte.

Su uso no es exclusivo en gafas, sino t¡que también puedes utilizarlo en superficies de cristal y espejo como en el baño, cámaras, pantallas, parabrisas, etc. El efecto dura unas 48 horas y puede reutilizarse más de 700 veces. Podrás adquirirla desde paquetes de 1 unidad hasta 50 unidades desde 8,45€.

Cuenta con más de 11.000 valoraciones en Amazon, éstas son algunas:

"Viene una gamuza seca en cada sobre. Llevo varios meses usándola y me va bien. Los cristales no se empañan y no tengo el efecto de visión nublada."

"Funcionan a la perfección, yo le doy 2 veces primero antes de salir de casa y después cuando me subo al coche, ya que solo con una vez no se empañan pero crea condensación y la lente está mojada, con la segunda pasada se quedan perfectas y duran todo el día sin empañarse. Es una pasada!!"

"Me ha funcionado perfectamente en mis gafas de deporte. He jugado hora y media sin que se empeñan. Fenomenal."