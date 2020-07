¿Te vas de vacaciones? Cómo evitar una plaga de cucarachas en tu piso

Son desagradables, aparecen en cualquier rincón de la casa y parece que este verano hay más que nunca. Las cucarachas son invitados no deseados en ninguna época del año, pero sobre todo en verano, cuando más aparecen.

Estos insectos prefieren los ambientes húmedos, no les gusta la luz y se alimentan de todo. Entran con facilidad en las casas a través de los desagües, las alcantarillas o el jardín. También se trasladan de un edificio a otro sin problemas. Una patata en mal estado es suficiente para atraerlas hasta nuestros hogares.

Muchos están preparando ya las maletas para irse unos días de vacaciones. Si cuando vuelvas no quieres encontrar cucarachas en tu casa te proponemos algunos trucos caseros, pero efectivos, para prevenir y eliminarlas.

Deja la casa limpia y tira la basura

Si quieres mantenerlas alejadas de tu hogar es fundamental no dejar alimentos o sobras en recipientes abiertos. Si puedes, deja la despensa vacía de alimentos no envasados. Asegúrate de que has tirado toda la basura antes de irte. Deja la casa limpia y mira que todos los desagües estén provistos de un sifón.

Vinagre, bueno para todo

El vinagre es un producto útil para la cocina y para su desinfección, pero también es un excelente repelente de insectos. Puedes mezclar tres partes de agua y una de vinagre para pulverizar las esquinas y rincones.

Olores fuertes

Los olores del laurel, el romero, el ajo y los productos cítricos también nos sirven como repelentes naturales contra las cucarachas. El ajo, por ejemplo, se puede pelar y repartir los dientes por los lugares y rincones en los que aparezcan las cucarachas. El olor las repelerá y las obligará a no salir.

Naranja

Fabrica aceite cítrico de naranja y acaba con ellas. Mezcla tres cucharadas de jabón líquido orgánico con 30 ml de aceite de naranja y añade cuatro litros de agua. Rocía las plantas con esta mezcla o aplicarlo directamente a hormigas y cucarachas.

Aceites esenciales

El fuerte olor de los aceites esenciales las ahuyenta, sobre todo si son lavanda, menta, eucalipto y árbol del té. Podemos frotar las zonas donde suelen aparecer las cucarachas con alguno de estos aceites en un algodón o bien, mezclar unas 15 gotas de aceite esencial en agua y verter la mezcla en un dosificador y rociar todos los lugares en donde haya cucarachas.

Hierba para gatos

Si tienes un gato como mascota usarás hierba gatera, eficaz contra las cucarachas. Si no tienes es fácil de comprar, de preparar y usar.

Se hierve un litro de agua y en ella se pone la hierba gatera dejando en ebullición unos 10 minutos. Una vez que hierva dejamos que la solución se enfríe. La mezcla se mete en un dosificador y se pulveriza las zonas en las que haya cucarachas en casa.

Bicarbonato y azúcar

El bicarbonato de sodio y el azúcar es una buena mezcla para eliminarlas. El olor a azúcar atraerá a estos insectos sin que se detecten el bicarbonato de sodio. Una vez que se hayan alimentado y vayan a beber agua, la reacción que se producirá en el estómago les provocará la muerte. Junto a la mezcla se puede dejar un poco de agua para que las cucarachas beban a medida que se alimentan. Al poco de beber, las cucarachas morirán.

Bolas de ácido bórico

Tres cucharadas de ácido bórico, tres cucharadas de harina y una de aceite de oliva es una solución perfecta. Con esta pasta se hacen pequeñas bolas. Luego con esta masa se forman pequeñas bolas a modo de monedas y se colocan por toda la casa. El efecto del ácido bórico será inmediato y las cucarachas morirán.