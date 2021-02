La vacuna de Pfizer redujo en un 94% la tasa de la Covid-19 sintomático en Israel

Una vacuna “notablemente eficaz” contra la Covid-19 que consigue reducir las infecciones sintomáticas: es la conclusión de la última investigación realizada en Israel sobre la vacuna de Pfizer/BioNTech.

Aunque los hallazgos son todavía preliminares, avanzan que la vacuna continúa siendo notablemente eficaz en una campaña de vacunación masiva, fuera de las condiciones cuidadosamente controladas de un ensayo clínico.

El Instituto de Investigación Clalit, que forma parte de un gran sistema de salud israelí, ha analizado datos sobre 1,2 millones de personas, de las cuales casi la mitad había recibido la vacuna de Pfizer/BioNTech, y han comparado a los pacientes vacunados con personas similares que no lo estaban.

Reduce hasta el 94% la tasa del covid-19 sintomático

Con esta comparación han visto que la tasa de la Covid-19 sintomático disminuyó en un 94% entre quienes recibieron dos dosis de la vacuna, según Clalit. Los sintomáticos son aquellas personas que se contagiaron de coronavirus y presentaron síntomas. Adicionalmente, la tasa de enfermedades graves se redujo en un 92%.

No obstante, hay que recordar que los detalles completos del estudio no han estado disponibles de inmediato y la investigación aún no la han revisado pares.

Evitar la cuarentena

Por otra parte, el doctor Eric Topol, vicepresidente ejecutivo del Instituto de Investigación Scripps, ha afirmado que otro aspecto importante reflejado en el estudio de Israel es que vacunas de Pfizer y Moderna podrían evitar la cuarentena: “es muy significativo que nos digan la vacunación, en el mundo real a escala, logra una reducción notable del covid-19 grave, hospitalizaciones y muertes. Lo que valida completamente el ensayo aleatorio sobre vacunas de ARNm”, añadió.

Estudio observacional

Pfizer también realizó en su día un estudio sobre su vacuna, un ensayo controlado aleatorio, el estándar principal en la investigación clínica. Mientra que el estudio israelí, por su parte, fue observacional, es decir, que los investigadores no eligieron al azar quién recibió la vacuna y quién no. Eso puede plantear problemas porque, por ejemplo, las personas que eligen vacunarse también pueden ser más propensas a tomar otras medidas para protegerse.

No obstante, los investigadores afirmaron que intentaron tener en cuenta esos tipos de efectos y que los estudios observacionales son importantes porque ofrecen cierta información sobre cómo las vacunas protegen a las personas en condiciones del mundo real.