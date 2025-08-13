¿Cuánto vale una isla privada? En Finlandia puede ser tuya por menos de lo que cuesta un chalé en Sevilla

El valor medio de compra de una vivienda en Sevilla es de 278.725 euros, según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa. El precio del metro cuadrado es especialmente elevado en barrios como Nervión, Triana o Los Remedios, por encima de los 3.200 euros. Con este panorama, son pocos los privilegiados quje pueden soñar a lo grande con su futura vivienda, pero ¿qué harías si pudieses comprar una isla privada por menos de lo que vale un chalé en las afueras de uan gran ciudad?

Las islas privadas no son un lujo reservado a los millonarios. Algunas de estas propiedades remotas, rodeadas de naturaleza y con alguna construcción rústica se venden por menos de 500.000 euros en Europa, según el portal especializado James Edition. A continuación, te detallamos algunas de las posibilidades más económicas.

Finlandia y Canadá, los países más asequibles para comprar una isla privada

Si buscas aislamiento, desconexión y siempre quisiste tener una cabaña en el bosque, el norte de Europa es tu residencia ideal. En Finlandia se vende una isla situada en un lago en Lempäälä, sin vecinos y con derecho para construir una vivienda de hasta 200 metros cuadrados. No obstante, esta propiedad ya cuenta con un modesto bungalow y su propio muelle para embarcaciones. Podría ser tuya por solo 432.000 euros.

Isla privada en Turku, Finlandia. / James Edition

Otra de las islas privadas más baratas del país se encuentra en la región costera de Turku. Fue adquirida a finales del siglo XIX para la construcción de un faro y en la actualidad se antoja el lugar perfecto para un retiro espiritual. El islote cuenta con una casa unifamiliar rústica exquisitamente decorada, además de una caseta de aperos y un gran muelle perfecto para recibir a tus visitas. Su precio es de apenas 680.000 euros.

Para encontrar precios similares a los de Finlandia, hemos de viajar a la región canadiense de Nueva Escocia, donde por 620.000 euros puedes comprar no una isla, sino dos. Se trata de las islas Clarke y Big, que aúnan playas de arena con costas escarpadas y aguas profundas ideales para la pesca y la navegación.

Islas a la venta en Nueva Escocia, Canadá. / James Edition

En Estados Unidos, por cerca de 600.000 euros se vende una isla en el canal intercostero de Currituck, accesible desde un puerto deportivo y perfecta para construir una finca familiar.

Una isla en el Caribe, desde 1,6 millones de euros

Sin embargo, el de Escandinavia y Norteamérica es un espejismo de lo que ocurre en otras regiones del mundo. Por ejemplo, esta isla en el mar Egeo se vende por 3,5 millones de euros. Esta propiedad de 36.000 metros cuadrados combina naturaleza exhuberante con aguas cristalinas. Un remanso de tranquilidad ideal para construir una vivienda de hasta 200 metros cuadrados.

En el Caribe, el cayo Swain de Las Bahamas es la opción más barata, desde 1,6 millones de euros. Con más de una hectárea de superficie, la isla dispone de una 'modesta' casa con 2 dormitorios y dos baños para reformar y una playa privada de ensueño.

Finalmente, las opciones más exóticas (y caras) nos llevan hasta Asia, donde una isla en las Maldivas no vale menos de 6 millones de euros; y en Tailandia puede superar los 25 millones.