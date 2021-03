Estas son las ventajas del horario de verano

Todos los países de la Unión Europea tienen la obligación actualmente de adaptar su horario según los dos cambios de hora vigentes. Así, desde hace tiempo con la llegada de estos cambios vuelve la polémica en torno a si son necesarias dichas modificaciones. Más de 60 países en el mundo realizan estos dos cambios desde hace 45 años. Hasta el año 2019 no se puso sobre la mesa por parte de la Comisión europea la opción de no volver a realizarlos, con límite en el actual año 2021 para que no se vuelvan a modificar nunca más.

La aprobación de esta suspensión de modificaciones en las horas abre el debate de nuevo sobre la decisión que cada país puede tomar. De esta forma, serán los propios países los que opten por mantener indefinidamente el horario de verano, que entra este domingo de nuevo, o esperar al horario de invierno para mantener este como el horario predeterminado.

Ventajas del horario de verano

España tiene hasta este año para decidirse sobre un horario u otro. Mediante la creación de una comisión de expertos se estudia actualmente cuál de los dos es el mas conveniente para la población. Hasta que eso ocurra se seguirán cambiando, por el momento, en marzo y en octubre.

En la actualidad dicha comisión de expertos tiende favorablemente a mantener el horario de invierno como el horario que permanezca, aunque no hay decisión definitiva. Este domingo se adelanta una hora más el reloj mediante la entrada del horario de verano y no son pocos los beneficios de este cambio.

En primer lugar, dispondremos de más horas de luz debido a que la noche llegará más tarde. Esto se traduce en un aumento de las posibilidades para disfrutar del tiempo de ocio, evitándose el sedentarismo ya que está demostrado que cuando menos televisión se consume es en este horario. Este cambio también repercute en la economía, debido a que favorece el turismo.

El horario de verano también trae una bajada de los robos debido a que estos suelen ocasionarse con la caída de la noche. También trae consigo un aumento del ejercicio al disponer de más tiempo de día. Todo esto tiene una importante repercusión en la salud.

Esta medida fue impulsada en sus inicios en base al ahorro energético y sigue siendo uno de sus principales avales. Al disfrutar de más rutinas al aire libre y además disponer de luz natural esto repercute en el consumo de la electricidad, bajándolo de manera considerable.

Entre los principales detractores del horario de verano se exponen razones como que se produce un cambio significativo en nuestros hábitos ya que debemos adaptar nuestros horarios de comida y de irnos a dormir. Otra de las razones en contra es la hora en la que amanece, debido a que en España no se produciría hasta las 9:30 horas de la mañana.

Habrá que esperar la decisión del comité de expertos para finalmente ver las repercursiones que finalmente tendrían uno u otro cambio de horario en nuestra vida diaria.