¿Vas a viajar al extranjero este verano? Web oficial de la UE con las restricciones de cada país

Si los rebrotes lo permiten, la "nueva normalidad" parece asentarse definitivamente en la vida de los países de la Unión Europea. La desescalada por fases propuesta por el Gobierno ha llegado a su fin y ahora todos los esfuerzos se centran en permitir los viajes no esenciales a otros países para así promover un turismo que se está viendo muy afectado por la situación provocada por el coronavirus.

Desde el pasado 1 de julio, los Estados Miembros de la Unión Europea han empezado a levantar gradualmente la restricción temporal para los viajes no esenciales de manera coordinada para los residentes de los terceros países. Para determinar cuáles han sido los terceros países a los que se deben levantar dichas restricciones, se ha aplicado la metodología y los criterios establecidos en la Comunicación de la Comisión del pasado mes de junio.

En este sentido, los residentes de los siguientes ya pueden transitar por la Unión Europea: Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelandia, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay, China, sujeto a la confirmación de reciprocidad.

En esta web se puede acceder en tiempo real para conocer las restricciones y cuarentenas que exigen los diferentes países, situación que va cambiando en función de las directrices que van tomando sus gobierno según el avance en el control de la pandemia o el surgimiento de rebrotes.

¿Qué requisitos deben cumplir?

Cada dos semanas se revisará esta lista de países y se actualizará la información de acceso. Además, los residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano/ Santa Sede deben ser considerados como residentes de la UE a todos los efectos. Aquellos terceros países que aún no tengan permiso para transitar por la Unión Europea, deberán cumplimentar una serie de requisitos:

Número de nuevos casos. El país deberá tener una cifra próxima o inferior a la media de la UE, según datos de la Comisión, de nuevos casos de COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos catorce días.

El país deberá contar con una de aparición de nuevos casos durante ese mismo período en comparación con los catorce días anteriores. Ser un país seguro. No vale solo con arrojar buenos datos, el país deberá ser constante en su lucha contra el virus, dando una respuesta global a la COVID-19, teniendo en cuenta la información disponible sobre aspectos como la realización de pruebas, las medidas de vigilancia, el rastreo de contactos, la contención, el tratamiento y la notificación de los casos, así como la fiabilidad de la información y las fuentes de datos disponibles y, de ser necesario, la puntuación media total en todas las dimensiones del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Cabe recordar que el factor determinante para decidir si se aplica la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE a un nacional de un tercer país será la residencia en un tercer país respecto del que se hayan levantado las restricciones de los viajes no esenciales, y no la nacionalidad.