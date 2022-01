El video viral del presentador Manu Sánchez sobre la gestión de la pandemia: "No nos tomen por tontos"

Manu Sánchez, presentador de los informativos de Antena3, ha sido el centro de atención en las redes sociales por su discurso contra los políticos en cuanto a la gestión del covid. El presentador dio positivo en covid-19, en concreto, con la variante ómicron, lo que le llevó a criticar tanto a la clase política del país como a la gestión de la sanidad en Madrid.

🟠 #OpiniónA3N | Manu Sánchez pide a los políticos que actúen con autocrítica y sinceridad ante la situación de la pandemia y cuenta su experiencia personal tras contagiarse de #coronavirus🗣 "Nos toman por tontos" https://t.co/g9WPt4whX0 — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) January 4, 2022

"El 9 de noviembre se detectó la ómicron, ¿Verdad? Países como Alemania, Bélgica y Reino Unido empezaban a batir récord de contagios. Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos", explica el presentador.

Además, no solo habla de la gestión del virus relacionándolo con la política, también ha criticado a la sanidad en Madrid, la cual le ha dado varios dolores de cabeza. "Madrid tiene la mejor sanidad de España, nos lo dijeron. Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días, dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador. 16 días después todavía estoy esperando. Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto, por lo privado, un dineral. Me tomaron por tonto".

Manu Sánchez también se mantuvo crítico con la gestión del virus durante las fiestas navideñas, asegurando que la única medida que se ha tomado es volver a poner las mascarillas obligatorias en exteriores. "Llegamos a final de año con la sexta ola desbocada, necesitando analizar cada curva, cada incidencia, cada número de contagiados... Todo se paró el día 30, el 31 es Nochevieja, el 1 Año Nuevo, el 2 domingo. ¿Cómo vamos a ofrecer datos? Apagón. Como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos toman por tontos".