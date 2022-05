¿Qué vínculo existe entre la hepatitis infantil aguda y los perros?

Reino Unido ha registrado más de 160 casos de hepatitis en niños y se está extendiendo a otros países del mundo como España. De origen desconocido y repentino, los investigadores ya se encuentran analizando una posible relación entre la aparición de la enfermedad y los perros. Tan solo en el país inglés se ha registrado un fallecido a causa de esta hepatitis y once de ellos han necesitado un trasplante de hígado.

Las autoridades británicas advierten de que el riesgo de contraer la enfermedad sigue siendo "extremadamente bajo". Según la UKHSA, Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, el origen del estudio de esta posible relación entre canes y hepatitis se debe a que existen "números relativamente altos de familias propietarias de perros u otras exposiciones a perros".

64 de los 92 casos tuvieron exposición a estos animales

De los 92 casos estudiados, hasta 64 de ellos tuvieron exposición a perros. Por lo tanto, la UKHSA se encuentra "explorando la importancia de este hallazgo", aunque si bien ha decidido optar por la prudencia ya que esta podría no ser la principal causa. Lo que es cierto es que la UKHSA confirma que "existe una asociación con el adenovirus y nuestros estudios ahora están probando esta asociación rigurosamente". El adenovirus ha sido detectado en 51 de los 62 casos; no obstante, no existe un conjunto en la mayor parte de muestras de sangre y heces: “Podemos decir que el panorama de detección de adenovirus en sangre no está siendo acompañado por la detección de adenovirus en las heces al mismo tiempo, pero en un puñado de casos se ha encontrado un adenovirus en la sangre, con un adenovirus diferente encontrado en materiales fecales o respiratorios, lo que indica una posible infección mixta”.

La cepa de hepatitis que vive el país británico ha despertado la furia de la población antivacunas, la cual la culpabiliza de estos casos. La UKHSA lo ha desmentido rotundamente: "No hay evidencia de ningún vínculo con la vacuna contra el coronavirus. No se registraron vacunas contra el Covid-19 en casos de menores de 5 años, grupo de edad que constituye más del 75 por ciento de los casos de hepatitis. Las autoridades sanitarias de todo el mundo están examinando por qué han aumentado los casos, junto con otros factores potenciales relacionados con el confinamiento por la COVID-19 y el distanciamiento social”. Del mismo modo, el organismo ha pedido "serenidad a la población y a la opinión pública, sin tener una hipótesis fiable que haga pensar en un crecimiento importante de casos".

En España se han contabilizado hasta el momento 22 casos de hepatitis grave no filiada en personas entre 0 y 16 años, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 29 de abril de 2022, todos ellos sin vínculo epidemiológico entre los mismos, tal y como ha confirmado el propio Ministerio de Sanidad. La edad de casos se sitúa entre el mes de vida y los 16 años de edad y no presentan fiebre ni virus asociados a este tipo de enfermedades.