La nueva hepatitis infantil afecta a ocho niños en España

La nueva variante de la hepatitis infantil, cuya causa se desconoce, afecta a ocho niños en España, de momento, siendo el segundo país con más casos identificados. "La mayoría de los casos se han solucionado sin complicaciones, y los niños no sufren secuelas", explica el doctor Manuel Romero, vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH).

La alerta por una hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños menores de diez años saltó hace unas semanas en el Reino Unido donde se han detectado 74 casos.

Según datos registrados por la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) en el ámbito mundial se han detectado, hasta la fecha, 69 casos de hepatitis aguda en menores. En Reino Unido se han registrado 74 casos; en España, ocho casos; y en EEUU, seis; Italia, dos casos; Holanda, un caso, entre otros países.

Tras saltar la alarma en Reino Unido se detectaron en España tres casos, a los que se han sumado otros cinco que habían iniciado un cuadro clínico similar con anterioridad a la alerta, de modo que hasta la fecha son ocho los niños afectados por la nueva hepatitis aguda de origen no identificado, en el ámbito estatal.

"La mayoría de los casos se resuelven sin complicaciones ni secuelas, aunque en algunos casos se produce un fallo hepático en los que ha habido que hacer trasplante", asevera el doctor Romero. Entre los niños diagnosticados con hepatitis aguda en España, un caso ha requerido el trasplante.

El número de niños afectados por hepatitis es, de momento, similar al registrado en años anteriores, si bien la situación epidemiológica marcada por la nueva variante requiere que los especialistas extremen la vigilancia, especialmente en las consultas de pediatría. Cuatro sociedades científicas de ámbito nacional han emitido este miércoles un comunicado con estas recomendaciones.

Las posibles causas

Una de las hipótesis sobre la causa de esta nueva hepatitis infantil saltó en Alabama (EEUU) apunta aun adenovirus, pero de momento no se ha comprobado con certeza. "Tenemos que ser cautelosos", explica el doctor Romero, al incidir en que "el adenovirus no suele comportarse así; y además no se ha encontrado en la mayoría de los casos".

La presencia de un virus en un cuadro clínico, si no es característico, genera ciertas dudas entre los expertos. "La determinación por técnicas de PCR no garantiza que esa sea la causa de la enfermedad, especialmente si en la mayoría de los casos ese virus ha sido negativo. Hay que ser cauteloso porque si ese adenovirus no tiene habitualmente ese comportamiento, el hecho que lo encuentres en un niño con una situación clínica concreta no dirige el manejo del paciente", añade el especialista.

Hepatitis en niños

La principal causa de la hepatitis aguda viral en niños es el virus de la hepatitis A. "Los niños están vacunados en España frente a este virus, de modo que ha bajado de manera espectacular el número de casos", comenta el vicepresidente de la AEEH.

La hepatitis se suele manifiestar sin fiebre, con ictericia y elevación de las transaminsas, y es habitual un cuadro de gastroenteritis.

Cuadno la enferemedad evoluciona hacia la gravedad, puede empezar a aparecer encefalopatía y alteración de la coagulación. Especialmente la alteración de la coagulación es lo que indica el trasplante.

Una "bomba" para el hígado

El problema de la hepatitis aguda en niños es que actúa como "una bomba". Afortunadamente los niños que nace en España reciben su vacuna frente a los virus más comunes que generan esta enfermedad; y están bastante protegidos.

El doctor Manuel Romero expone un ejemplo de hepatitis E, que es menos conocida:

"Si comes carne de cerdo cruda o poco cocinada infectada, ingieres el virus E de la hepatitis. Este virus va directo al hígado. Lo primero que hace es infectar y replicarse en el hepatocito (células del hígado). Empieza a generar la hepatitis aguda. El sistema inmune solo tiene una forma luchar contra esta infección: elimina a las células que lo contiene.

Al destruir todas las células infectadas, si son muchas, se produce un fallo hepático. Cuando los especialistas vemos al niño ya ha tenido lugar esta batalla que termina o bien en curación o bien en fallo hepático.

Ante estos cuadro la asistencia se centra en medidas de soporte al enfermo. La máxima expresión de este soporte es el trasplante de hígado".