Las zapatillas virales de Lidl llegarán a los súper españoles

No hay un súper tan viral. La cadena de supermercados Lidl ha roto más de una vez sus propias previsiones de ventas con productos en principio inocentes que han tenido un grado inusitado de aceptación por parte de los consumidores. Desde sus populares (y muy bien valoradas) cremas para el cuidado facial hasta sus hamburguesas veganas, y por supuesto sin olvidar su robot de cocina. Todos esos productos tienen una característica en común, además de la valoración de los propios clientes y asociaciones de consumidores: se agotan, de forma irremediable, nada más sacarse a la venta.

Y eso es lo que, probablemente, ocurra con el último producto viral de Lidl: sus zapatillas. Se trata de unas deportivas con los colores corporativos de la cadena alemana (incluso incorpora su logotipo en la lengüeta) que, no se sabe muy bien por qué, ha desatado la locura en Europa. Los zapatos, que cuestan poco menos de 13 euros, se están llegando a vender a 500 en tiendas de subastas y compras de segunda mano como eBay o Wallapop porque, por supuesto, están agotadas en las tiendas.

Pero no hay motivos para la desesperanza: los consumidores españoles tendrán la oportunidad de conseguirlas este otoño. Lidl ha anunciado que las pondrá en venta entonces en sus supermercados y tienda online en España. Como ha ocurrido en países como Alemania, Países Bajos o Finlandia, es de esperar que en los 600 establecimientos de la cadena en el territorio español terminen formándose colas, ya que, como en otros productos de Lidl, se pondrá a la venta en un número limitado de unidades y por un tiempo determinado.

Los llamativos colores amarillo, rojo y azul de las zapatillas de Lidl no vendrán solos. España recibirá también la línea corporativa completa que tanto furor ha causado en los países en los que se han puesto a la venta y que incluyen un par de calcetines por menos de un euro, unas sandalias y camiseta, cada una por 3,99€. El look Lidl al completo saldrá por unos 22 euros, un precio atractivo aunque para unos productos más bien pensados para devotos de la marca, para quienes les guste llamar la atención o para aquellos que quieran sacar un rendimiento posterior a esta compra, que por la experiencia en el norte europeo parece una buena opción, no en vano hay quien ha pagado esos 500 e incluso más euros por las originales (por ponerle un adjetivo) zapatillas.

Lidl puso a la venta recientemente en España unas mascarillas diseñadas en exclusiva por Ágatha Ruiz de la Prada con un fin solidario: recaudar fondos para el proyecto ‘A tu lado’, desarrollado por Save the Children -entidad con la que Lidl ya colabora- para ayudar a las familias más vulnerables y afectadas por la actual situación. 500.000 mascarillas que se agotaron a las pocas horas de llegar a las tiendas.