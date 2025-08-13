Telefónica España entrega tablets a jóvenes del Polígono Sur

El Comisionado del Polígono Sur de Sevilla ha acogido un encuentro en el que, por tercer año consecutivo, Telefónica ha entregado dispositivos, concretamente tablets, a jóvenes del Polígono Sur. Esta entrega se encuadra en el marco de colaboración de ambas entidades para fomentar el uso de la tecnología y contribuir a la digitalización en esta zona de la ciudad. El acto ha contado con la participación del Comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, y el director del Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia. Los jóvenes que han recibido las tablets, gracias también a la colaboración de Samsung y Lenovo, son jóvenes ucranianos de entre 11 y 19 años que cursan sus estudios en centros de primaria y secundaria del Polígono Sur.

La relación entre Telefónica y el Comisionado para contribuir a la digitalización en el Polígono Sur lleva ya varios años en marcha. Son numerosas las colaboraciones que se han llevado a cabo en este tiempo por parte de Telefónica y su fundación, como pueden ser diversas acciones formativas como talleres, la colaboración con la Escuela de Verano o las distintas ediciones de la Feria del Empleo.