COAMBA, en defensa del medio ambiente

Todas las actividades que realiza COAMBA a lo largo del año van dirigidas al cumplimiento de sus fines entre los que se encuentran como no puede ser de otro modo, la defensa, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución Española, del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo y en relación con los colegiados, alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses generales en relación con el ejercicio de la profesión, la mejora de las condiciones en las que los licenciados y las licenciadas o los graduados y las graduadas en Ciencias Ambientales llevan a cabo su trabajo y la defensa de los intereses profesionales de sus miembros, sobre todo promoviendo o apoyando iniciativas para la creación de empleo y formación.

Para cumplir con estos fines COAMBA lleva trabajando ya nueve años en lanzar todo tipo de servicios y actividades para las personas colegiadas por supuesto, pero también para cualquier otro profesional que esté interesado en participar en ellas en cumplimiento de nuestro fin social.

A lo largo del año 2022, COAMBA ha llevado a cabo multitud de actividades y eventos, algunos de gran calado social.

En los primeros meses del año se llevó a cabo la III Edición de la Acción Formativa “Buenas prácticas de trabajo en el litoral y la conservación del ecosistema”, un proyecto de capacitación para empleados municipales en distintos Ayuntamientos de la provincia de Cádiz en colaboración con la Diputación de Cádiz y cuyo objetivo es mejorar el conocimiento del ecosistema litoral que tienen los trabajadores y las trabajadoras que desempeñan su labor en este espacio natural, para que aprendan a valorarlo y respetarlo. Esta acción ha sido tan exitosa que ya estamos viendo la posibilidad de replicarla en otras provincias costeras de Andalucía.

Con el objetivo de afianzar nuestra labor formativa, se ha llevado a cabo durante el año, el programa Modular: Experto en Sistemas de Gestión Integrada. Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, que han realizado numerosos alumnos, así como el desarrollo del Proyecto Experto/a en Indicadores de Sostenibilidad, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) a través del programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aún en ejecución. Esta formación, lleva incluida un periodo de prácticas en empresas del sector ambiental, para poder poner en práctica lo aprendido en un entorno real de trabajo y que va dirigido además a conseguir la inserción laboral de los alumnos.

Este Proyecto, destinado a personas desempleadas, que se ha desarrollado íntegramente en Andalucía, tiene como objetivo general conseguir formación y un empleo de calidad y son acciones totalmente gratuitas para las personas destinatarias.

Además para finalizar el año y en el marco del Programa RECAPACICLA, con el apoyo de ECOEMBES, iniciamos un programa de formación dirigida al empleo con la particularidad de que no es exclusivo para colegiados. Este programa comenzará con un Triatlón para el empleo, con técnicas para elaboración de curriculum y cartas de presentación, análisis del mercado laboral y simulación de entrevistas de trabajo, todo ello dirigido a la inserción laboral de los participantes. Este además es un proyecto a futuro, ya que continuará en el año 2023.

Pero la formación que ofrece COAMBA no se dirige sólo a desempleados. Hemos contado este año por ejemplo con una Jornada- Debate dirigidas a profesionales organizada por COAMBA junto al Grado de Ciencias Ambientales de la Universidad de Granada (UGR) y la Facultad de Ciencias y el Departamento de Geografía Humana de la UGR con el objetivo de abordar la situación de la ordenación del territorio en Andalucía de la nueva Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Pero son dos los hitos más importantes de este año 2022 para COAMBA. En primer lugar y en el marco de las elecciones andaluzas de junio, organizamos en la Fundación Cajasol, el II Debate sobre políticas ambientales de Andalucía el 31 de mayo. El debate que estuvo moderado por nuestra presidenta Doña Rosario Vargas Pacheco contó con los seis partidos políticos que tenían representación parlamentaria en ese momento (Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y VOX) participando una persona en representación a la candidatura. El debate fue retransmitido en streaming y contó con la posibilidad de realizar preguntas tanto previamente, para los colegiados, como en vivo para los asistentes.

Como colofón casi final del año el Colegio pudo realizar El Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, COANCIAM, que bajo el lema «La sostenibilidad: quinta revolución industrial. Nuevos desafíos y oportunidades para un cambio de paradigma», se celebró en Sevilla, en el Hotel NH Collection los días 3 y 4 de noviembre de 2022 y en él, se contrastaron experiencias y opiniones sobre la temática elegida, contando con algunos de los mayores expertos en la materia y la información más global y actualizada.

El COANCIAM contó con la presencia del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco quién estuvo presente en el acto inaugural del evento junto con la presidenta del Colegio de Ambientólogos de Andalucía (COAMBA), Rosario Vargas y el Naturalista, escritor, periodista y director editorial, Joaquín Araujo.

Bajo la temática central de COANCIAM, se abordaron cinco grandes bloques: 1) Cambio Climático, 2) Economía circular y gestión de residuos, 3) Objetivos e indicadores de sostenibilidad, 4) Nuevas oportunidades de negocio para el ambientólogo o ambientóloga, y 5) Evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, con grandes expertos y expertas en cada una de sus materias provenientes de la administración pública, de empresas y de distintas universidades.

En la primera mesa moderada por el director del Departamento de Formación e Innovación Pública de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Juan Manuel Fernández Ortega, participaron ponentes de distintos municipios de Andalucía y se trataron cuestiones relativas al papel de los municipios contra el cambio climático y las medidas como planes municipales planes de mitigación y de adaptación

En el segundo bloque del congreso, titulado ‘Economía circular y gestión de residuos’ y moderado por la directora de Desarrollo de Proyectos y RRII-Brand Manager de Grupo Llopis Servicios Ambientales, Ana Llopis, participaron el director de economía circular Ihobe, José María Fernández; el ambientólogo y abogado de derecho ambiental y regulatorio en Cuatrecasas Joaquín Lozano; el jefe de gabinete de Planificación de Economía Circular de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, David Fernández; y Ana Álvarez, directora de Desarrollo Ambiental en EDP y en él se profundizó en conocer los aspectos del ecodiseño, estrategias de producción sostenibles y la gestión de residuos.

En el tercer bloque del evento, cuyo título fue ‘Objetivo e indicadores de sostenibilidad’, moderado por el responsable de Unidad Técnica de Medio Ambiente, Accesibilidad y Calidad Turística, auditor jefe de OCA Global, Pablo Escribano, intervinieron el profesor de la Universidad de Sevilla y doctor en Tecnología Química y Ambiental Bernabé Alonso; la científica del Centro de Investigación de la Comisión Europea María Arranz; el catedrático de Ecología en la Universidad Autónoma de Madrid Javier Benayas; y Abilio Caetano Barrera, consultor de proyectos Ecoterrae. Se analizaron ámbitos tan novedosos como importantes, como son la taxonomía UE, finanzas sostenibles o la adaptación de las empresas al cambio climático.

En el cuarto bloque se vieron las “nuevas oportunidades de negocio para ambientólogos/as”, en el que los expertos hablaron sobre la taxonomía europea y el sector financiero y la necesidad de un único estándar para reportar.

En esta mesa participaron Luis López-Cozar, managing director de Azentúa; Tomás Conde, ESG & Sustainable Finance director. N World; y María Mora, Head of Risk and Fraud solutions at the Global CoE of Data Intelligence en Fujitsu , moderados por Daniel Castañeda, socio director Tu-Entorno Calidad y Medio Ambiente.

En el quinto y último bloque que fue moderado por Manuel Samaniego Sánchez, ambientólogo, especialista en evaluación ambiental y sistemas de información geográfica, participaron: Lupe Lekumberri y en el taller práctico: “¿Tiene la ciudadanía algo que decir en la Evaluación ambiental?”, Mario Castellanos: director del Departamento de Medio Ambiente de Saitec Engineering, y Juan José González López. Ambientólogo. Director de Proyectos de Análisis Territorial y Ambiental. Se analizaron las nuevas tendencias en cuanto a las herramientas de evaluaciones ambientales y de análisis territorial.

El X Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales dejó muy buenas sensaciones a los asistentes, a los ponentes y al propio equipo de COAMBA. En palabras del vocal de comunicación de COAMBA, “”estábamos seguros de que sería un evento muy provechoso para todos los ambientólogos y ambientólogas, y los comentarios que estamos recibiendo así lo corroboran, por lo que estamos muy orgullosos del trabajo realizado”.