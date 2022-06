ESIC apuesta por el empleo

Se abren plazas para nuevas matriculaciones del Título Superior en Dirección de Marketing Global [TSDMG] de ESIC Sevilla. Es un título que se actualiza, se potencia y se adapta a las nuevas necesidades del mercado y las empresas a nivel global. Es por ello que su ratio de empleabilidad al año de haber acabado el programa es del 97%.

“Las empresas demandan profesionales, no estudiantes” afirma la escuela. Sobre esta creencia ESIC Business & Marketing School ha diseñado un plan de estudios principal que capacita a los alumnos para dar el salto real al mundo profesional, con un itinerario que pasa por los ejes formativos del marketing, la dirección y estrategia, las ventas, el emprendimiento, la economía digital, y la internacionalización, además de formación en tecnología, idiomas y habilidades directivas.

Como añadido al plan de estudios principal se suman complementos formativos específicos en competencias como profesionalidad, espíritu crítico, desarrollo creativo, huella digital propia, habilidades blandas o soft skills, trabajo en equipos...; en tecnología como programación, realidad virtual, bases de datos, ofimática pro...; e internacionalidad, con programas de movilidad internacional y study tours, asignaturas en inglés y certificación oficial de idiomas. ESIC Sevilla plantea la internacionalización como parte esencial del desarrollo del alumnado, incluyendo dos itinerarios formativos a elegir en universidades y escuelas de Europa, Asia, América y África. Según la escuela el contenido “está fundamentado en dos pilares: saber ser y saber hacer; y en un objetivo: la empleabilidad.”

Se trata de un título propio, si bien está adaptado al Plan Bolonia, con una duración de 4 años. Se combinan sesiones en el aula, estudio personal y la realización de trabajos individuales y en equipo. Durante el 4º curso debe realizarse un Proyecto Final para el que se puede elegir entre diferentes materias.

¿Para quién es el Título Superior en Dirección de Marketing Global [TSDMG] de ESIC Sevilla?

Para jóvenes que quieren abrir sus puertas a trabajar en cualquier lugar del mundo, que quieren convertirse en profesionales globales, o deseen dedicarse a la gestión comercial y/o al marketing. En definitiva, para aquellos que quieren potenciar su capacidad creativa, sus conocimientos sobre economía y empresa abordando el plano digital, y quienes quieres hacer crecer su espíritu emprendedor.

“Estaba buscando exactamente esto: los negocios, el marketing, el emprendimiento… Hablándolo con mis padres, decidimos que esta era la mejor opción. Una vez dentro veo que los profesores tienen sus propias empresas, que dan un temario actualizado y que puedo emplear perfectamente, que los compañeros que están para todo y hay un ambiente impresionante, y sobre todo que existe ese ambiente empresarial que es exactamente los que estaba buscando. Por las tardes hay quedadas donde compartimos experiencias, opiniones y nos ayudamos. Quiero emprender y ESIC Sevilla me está ayudando muchísimo para hacerlo en un futuro.” Testimonio de Alejandro García Padilla, estudiante del Título Superior en Dirección de Marketing Digital [TSDMG] en ESIC Sevilla.

Plan de estudios Que capacita a los alumnos para dar el salto real al mundo profesional que se les abre paso

“Tras estudiar un bachillerato de Ciencias Sociales elegí ESIC Sevilla por sus destinos internacionales el 4º año de carrera y también por su diversidad de clases tanto prácticas como teóricas. Me va muy bien actualmente porque tengo materias que incluyen los valores que venía buscando en la escuela y también me hace crecer a nivel profesional y personal. En el futuro me gustaría emprender en el mundo digital y gracias a ESIC, creo que ese sueño puede cumplirse.” Elena Motte Gallardo, estudiante del Título Superior en Dirección de Marketing Digital [TSDMG] en ESIC Sevilla.

Además, ESIC Sevilla ofrece ayudas para estudiar en forma de becas, convalidaciones y traslados de expedientes a nivel nacional e internacional, bolsa de empleo de por vida con prácticas y ofertas de trabajo, y una Unidad de Desarrollo Profesional que acompaña al profesional a lo largo de toda su trayectoria con formaciones, recursos, apoyo al emprendimiento, y más.

La calidad académica de ESIC Sevilla destaca con puestos en rankings como el #1 de España en programas enfocados a la experiencia profesional y oportunidades de estudiar en el extranjero según U-Multirank, la #2 de España con mayor reputación según Merco, o en el TOP 100 Universities a nivel mundial según Youth Incorporated and Education Times Global Business School Ranking 2022.