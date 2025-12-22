Centro Comercial AireSur tu lugar favorito para vivir la Navidad del Aljarafe

La Navidad llega un año más a AireSur y lo hace con una propuesta especialmente pensada para emocionar, sorprender y reunir a familias de todas las edades. El Centro Comercial, gestionado por Cushman & Wakefield y propiedad de CBRE Investment Management, ha preparado una programación que combina tradición, entretenimiento y experiencias únicas para llenar diciembre de ilusión en el Aljarafe.

Durante las próximas semanas, el centro se convertirá en un escenario festivo repleto de planes para disfrutar juntos. Espectáculos, talleres creativos, visitas muy esperadas y sorteos para los usuarios del Club AireSur forman parte de una agenda diseñada para que cada visita se convierta en un recuerdo navideño inolvidable.

Momentos mágicos que lo iluminan todo

La Navidad en AireSur arrancó con energía el 11 de diciembre con la Zumba Navidad, una sesión divertida y festiva para calentar motores antes de que todo empiece a brillar. A partir del 19 de diciembre, visitarán AireSur personajes que traerán ilusión al centro. Papá Noel y su elfo estarán del 19 al 24 de diciembre para recibir cartas y fotos; después, del 26 de diciembre al 4 de enero, el Cartero Real y el Paje Real tomarán el relevo para que ningún deseo se quede sin entregar. Y, por supuesto, no hay Navidad sin magia: el Mago Apolo Jr. asistirá los días 23 y 30 de diciembre y el 3 de enero con espectáculos pensados para sorprender a pequeños y mayores.

AireSur la Navidad en el Aljarafe

Cuentos que se viven, no se cuentan

Este año, los peques podrán sumergirse en historias que cobran vida con cuentacuentos como La historia del Cascanueces, Rodolfo el Reno, El hada que encendió la Navidad o El cuento de Navidad Update. Cada viernes, la actividad irá acompañada de un taller de pintacaras tematizado para completar la fantasía. Y para que la experiencia sea aún más dulce, todos los niños que participen en cuentacuentos y espectáculos de magia, recibirán una cajita de chuches de regalo si son socios del Club AireSur y activan su cupón.

Premios que hacen aún más ilusión

Esta Navidad también puede traer grandes sorpresas. En la App Club AireSur te espera el Gran Sorteo de Navidad, activo del 11 al 24 de diciembre, con premios tan especiales como una PS5 Digital, un calendario de adviento de Kiko Milano, una suscripción anual al New Fitness o una tarjeta regalo de JD Sports de 100 euros. Además, habrá un sorteo en redes sociales de una Nintendo Switch 2 con Mario Kart, porque la Navidad también se vive jugando. Y desde el 15 de diciembre, los socios que registren su visita en el mueble check-in, junto al Punto de Atención al Cliente, recibirán una tote bag navideña de regalo, perfecta para acompañar sus compras festivas.

Festivos de apertura: más tiempo para vivir la Navidad

Para disfrutar de todo sin prisas, AireSur amplía los días de apertura y abrirá también los domingos 14, 21 y 28 de diciembre, además del 4 de enero, en horario de 10:00 a 22:00 horas.

Una Navidad para compartir

AireSur refuerza su vínculo con la comunidad con iniciativas solidarias como el servicio de empaquetado navideño del Grupo Scout Atalaya, disponible durante diciembre. La Navidad está hecha de pequeños momentos que se convierten en grandes recuerdos, y por eso desde el centro comercial han preparado un programa pensado para disfrutar en familia y sentir que, en estas fechas, AireSur también es tu casa.