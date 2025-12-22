Los “Food Trucks”, de la Navidad sevillana

Durante la etapa de la Navidad no pueden faltar las luces, los juguetes, los caramelos, las guirnaldas y los árboles iluminados por las calles de Sevilla, pero tampoco nos podemos olvidar de la importancia que tienen los Food Trucks.

Los Food Trucks son los puestos de comida y bebida que ponen muchas empresas en los lugares públicos de la ciudad para satisfacer las necesidades gastronómicas de las personas. La venta de hamburguesas, pizzas, dulces, churros, buñuelos, chocolate caliente, gofres, café, y muchos más productos navideños hacen que se expanda el sabor y la ilusión de la Navidad.

Sevilla está viviendo momentos de preparación y de organización, ya que se acerca una de las etapas más simbólicas del año. Por lo que no puede faltar la esencia y la variedad gastronómica que ofrecen los Food Trucks, ya que son uno de los prismas que más van a llamar la atención de los ciudadanos para que salgan a las calles de disfrutar de una buena comida, merienda o cena.

Su principal objetivo es captar la atención de las familias y a los jóvenes para que prueben la gastronomía navideña con sus diversos estilos y tomen algo distinto a lo que suelen elaborar en sus propios hogares.

Disfrutar de la Navidad en la calle / erremmo

Los Food Trucks están considerados como uno de los pilares básicos de la Navidad sevillana. Se encargan de generar sabor, ilusión, alegría, emoción y transmiten los diversos valores que reflejan el espíritu de la Navidad, junto con la decoración navideña que organiza la ciudad en estas fechas tan señaladas.

Son elementos esenciales en la Navidad, ya que tienen una buena movilidad y adaptabilidad. Se pueden encontrar en los interiores de un centro comercial o en las afueras, a través de la figura de los mercadillos.

Además, suelen poner áreas reservadas con mesas para que los clientes se sienten y degusten con tranquilidad los productos navideños adquiridos. En muchas ocasiones, los Food Trucks realizan un menú personalizado cada jornada diaria para que los clientes se pasen por sus diferentes puestos.

Por último, se encargan de generar una experiencia diferente al consumidor, ya que se produce la combinación de la calidad ofrecida con el ambiente cálido y social que se vive en el momento. Por lo que, este motivo hace que los clientes se queden más tiempo disfrutando junto con los familiares o los amigos de una buena tarde navideña.

Uno de los lugares de Sevilla donde más se exponen estos food trucks es el Mercado de la Navidad, que se encuentra en el Corte Inglés de Nervión. Este mercado está compuesto por veinte puestos artesanales, donde venden bebidas calientes, postres típicos, platos principales navideños y otros productos de gran interés cultural.

A ello se le suma que estos Food Trucks están decorados con una decoración muy especial, ya que refleja de una manera precisa y adecuada el entorno de la Navidad. En este mercado los Food Trucks están abiertos hasta las 22.00 de la noche.

Castañas navideñas

La ubicación de este mercado es perfecta para el quién se quiera pasar a disfrutar de la Navidad, ya que las familias se pueden dar una vuelta por el Corte Inglés para realizar las compras para las comidas o cenas navideñas, o para que los niños observen los juguetes que quieren pedir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Si alguien desea ir al Mercado de la Navidad de Nervión, se encuentra ubicado en la calle Luis de Morales, situado justo en la acera del Corte Inglés. Este mercado ya abrió sus puestos el pasado 28 de noviembre, y su horario es el siguiente; de 12.00 de la mañana hasta las 22.00 de la noche.

La Navidad está a punto de comenzar, y es muy recomendable que todas las personas pasen por estos Food Trucks para degustar la gastronomía navideña. Son días de celebración y de alegría, ya que llega la etapa más especial para los niños, que son los que más ilusionados están con la celebración de la Navidad.

Es la hora de realizar el último esfuerzo para aprobar los exámenes y disfrutar de unas buenas vacaciones.

Por lo que, qué menos que degustar un café o chocolate caliente con una ración de churros para celebrar que ya ha llegado la Navidad a Sevilla. En definitiva, es muy recomendable que las personas pasen por los Food Trucks para disfrutar del sabor y del ambiente que existe en la Navidad sevillana.