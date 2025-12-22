La historia interminable, el musical para regalar estas Navidades

Estas Navidades, Sevilla se prepara para recibir uno de los espectáculos familiares más esperados del año. La historia interminable, el musical aterriza en FIBES del 19 de diciembre al 4 de enero, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos culturales de la temporada navideña. La fantasía, la emoción y el espíritu aventurero de la célebre novela de Michael Ende regresa a los escenarios para envolver al público en una experiencia inolvidable, ideal para compartir en familia durante las fiestas.

El musical llega a la capital andaluza tras un recorrido por los principales escenarios nacionales. Su estreno en Madrid, donde permaneció toda una temporada en el Teatro Calderón, y la gira posterior por ciudades como Zaragoza y Barcelona confirmaron su gran éxito, con numerosas fechas agotadas que consolidaron al espectáculo como una auténtica revelación para el público familiar.

Detrás de esta ambiciosa propuesta se encuentra beon. Entertainment, la productora andaluza con sede en Sevilla y encabezada por Dario Regattieri, responsable de títulos tan reconocidos como El médico, el musical, Los pilares de la tierra, el musical, Forever Van Gogh o El tiempo entre costuras, el musical. Su firme apuesta por crear y desarrollar grandes producciones desde Andalucía ha permitido que la comunidad se posicione como un referente nacional en creación escénica, con montajes de gran calidad técnica y artística.

Musical La historia interminable / M.G.

Regattieri ha señalado que “estrenar el musical La historia interminable en Sevilla, y hacerlo en Navidad, supone para nosotros traer a la ciudad uno de los montajes más queridos por el público español en los últimos años”. También ha destacado sobre el musical que se trata de “una producción íntegramente realizada en Sevilla, 100% original, que demuestra que no hay que buscar el talento fuera, porque tenemos un enorme talento creativo aquí en Andalucía”.

Uno de los grandes atractivos del montaje es su espectacular diseño visual. La escenografía, la iluminación, el vestuario y los efectos especiales se combinan para transportar al público al legendario Reino de Fantasia, un universo donde conviven criaturas inolvidables que forman parte del imaginario colectivo de generaciones enteras. Los espectadores podrán reencontrarse con Fújur, el dragón blanco de la suerte; Artax, el noble caballo; el entrañable e imponente Comerrocas y un sinfín de personajes míticos que cobran vida gracias a un cuidado trabajo de diseño y caracterización. La producción apuesta por una mezcla de tecnología avanzada, música original y momentos de gran espectáculo que sorprenden tanto a los más pequeños como a los adultos.

El musical invita a los espectadores a recordar la importancia de soñar, de cuidar la creatividad y de encontrar refugio en la fantasía cuando la realidad lo exige, un mensaje que continúa conectando con el público actual.

La Historia interminable, el musical se presenta, así como uno de los planes imprescindibles de la Navidad sevillana. Su llegada a FIBES ofrece la oportunidad de disfrutar de un espectáculo que combina emoción y música en directo, y una puesta en escena sorprendente, creando un ambiente mágico que atrapará tanto a quienes crecieron con la novela, como a quienes se acercan por primera vez a esta historia eterna. La puesta en escena se completa con 16 canciones originales, entre las que destaca el icónico tema “Never Ending Story”.

La Historia Interminable / M.G.

Estas Navidades, Sevilla tendrá la oportunidad de vivir un espectáculo inolvidable que sigue conquistando corazones generación tras generación. Una cita imprescindible con la fantasía.

Se trata de una historia que transcurre entre dos mundos, el Reino de Fantasia y el mundo real, donde dos jóvenes protagonistas emprenden un fabuloso viaje lleno de aventuras, misterios y retos que transportará al espectador a un mundo mágico. La Emperatriz Infantil está mortalmente enferma y su reino, Fantasia, corre un grave peligro. La salvación depende de Atreyu, un valiente guerrero de la tribu de los pieles verdes, y Bastian, un niño tímido que lee con pasión un libro mágico. Solo un ser humano puede salvar este lugar encantado. Juntos emprenderán un fascinante viaje a través de tierras de dragones, gigantes, monstruos y magia que no tiene vuelta atrás. A medida que se adentra en Fantasia, Bastian deberá resolver también los misterios de su propio corazón.