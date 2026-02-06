Biosabor muestra en Fruit Logistica su apuesta por la innovación ecológica y la V Gama

BIOSABOR S.A.T. participa un año más en FruitLogistica 2026, la feria europea de referencia para el sector hortofrutícola. La empresa almeriense está exhibiendo su variedad de productos ecológicos, incluyendo sus novedades en V Gama, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la producción de alimentos saludables.

La compañía cuenta con su habitual stand en la Messe Berlín, stand A-11 del Hall 18, un punto estratégico donde está presentando a clientes y profesionales del sector sus avances en productos frescos y elaborados 100% ecológicos.

Entre los productos destacados, BIOSABOR ha dado especial visibilidad a su gazpacho ecológico en envase RPET, elaborado íntegramente con tomates ecológicos producidos por la propia empresa. Este producto se ha convertido en un emblema de su apuesta por la V Gama, ofreciendo soluciones saludables y listas para consumir, alineadas con las demandas de un consumidor cada vez más concienciado.

Durante los tres días de feria, el equipo de BIOSABOR, liderado por su presidente Francisco Belmonte, está manteniendo una intensa agenda de reuniones con clientes internacionales para analizar la evolución de la campaña actual y abordar las previsiones de la campaña de primavera.

Además, BIOSABOR está ofreciendo degustaciones de su tomate Adora®, y ha celebrado por primera vez un brindis con su gazpacho ecológico RPET para dar comienzo oficial a la campaña de gazpacho. Este acto ha contado con la presencia institucional de la eurodiputada y voordinadora de Agricultura del PP, Carmen Crespo; el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez Galera; la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, Cristina de Toro; el delegado territorial de Agricultura, Antonio Mena; el secretario provincial de Agricultura, José Antonio Aliaga, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar, y el diputado provincial Antonio J. Rodríguez; alcalde de Níjar, José Francisco Garrido; y el concejal del Área de Agricultura, Servicios y Deportes de Níjar, Jesús aguerrero García.

Según Francisco Belmonte, “para nosotros, estcomo la de Madrid. Fruit Attraction marca el inicio de campaña y sirve para planificar, pero ahora estamos en pleno corazón de la campaña y es fundamental analizar qué está ocurriendo y cómo afrontar la campaña de primavera. Estos tres días nos permiten mantener un contacto directo con todos los clientes. Las ferias son esenciales: no se trata tanto de descubrir nuevos mercados —que ya están bastante definidos— como de seguir trabajando día a día. Y poder reunirte cara a cara con los clientes siempre aporta mucho más”.