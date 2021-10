Seguimos explorando mercados

Si algo nos ha enseñado la pandemia, en especial los meses más duros de la misma con aquel confinamiento que nos mantuvo a todos aislados durante más de tres meses, es la importancia que posee el sector primario, especialmente en una provincia como la nuestra. Mientras otras regiones de España han sufrido profundamente las consecuencias de esta crisis económica que ha acarreado la COVID-19, en Almería hemos podido salvar miles de puestos de trabajo gracias a que sectores como el pesquero, el transporte y, sobre todo, el agrícola, han mantenido su actividad, nutriendo así los hogares de medio mundo, incluso cuando más complicada era la situación.

Los datos así lo dicen: la provincia de Almería consiguió exportar 1.946 millones de euros en el primer semestre de este año, lo cual supone un incremento interanual del 1,7% y casi la mitad de las exportaciones totales que se realizaron en Andalucía en ese mismo periodo. Esto es lo que ya se conoce, desde hace mucho tiempo, como el Modelo Almería, un modelo estable, arraigado, tradicional y, a la vez, innovador, y es que la optimización de recursos como el agua, tan escasa en la provincia, se ha convertido en un ejemplo que cada vez copian más países, sorprendidos por la eficacia que el campo almeriense muestra. La inversión en I+D+i que cada vez más instituciones y empresas privadas fomentan ha logrado que en los últimos años el sector hortofrutícola de la provincia se haya especializado hasta puntos inimaginables hace solo unas décadas, ofreciendo productos excelsos.

El sector agrícola, pues, se ha mantenido como un referente a lo largo de este último año, haciendo gala de esa condición de esencial que da nombre a esta publicación. El proceso que va desde que la semilla es plantada hasta que el fruto llega a la mesa es sinónimo de bonanza para la provincia, y las empresas y los agricultores son el motor de esta máquina que nunca para, que sigue especializándose y que lleva el nombre de Almería a cientos de países de diferentes continentes.

Ante esto, la Cámara de Comercio se ha mantenido abierta durante todo este año, precisamente, porque presta una actividad esencial para este sector esencial, el primario, otorgándole a sus componentes, por ejemplo, certificados de origen para poder dar servicio a las empresas y que éstas hayan podido continuar con sus exportaciones a lo largo de todo el mundo incluso en un contexto de restricciones de movilidad como el que hemos afrontado. De este modo, hemos expedido más de 4.000 certificados de origen para que nuestras empresas hayan podido seguir operando en países como Argelia, Marruecos, Egipto, Siria, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Pakistán, China, Haití, México, Brasil, Panamá, Cuba, Estados Unidos o Rusia, entre otros muchos.

Además, desde la Cámara de Comercio continuamos explorando todo tipo de mercados para el sector primario, en especial para el sector agrícola que, por su magnitud, ocupa buena parte de nuestros esfuerzos y estrategias. Así, seguimos ampliando nuestras relaciones institucionales a nivel internacional con el objetivo de generar nuevas vías de comunicación a las empresas del campo almeriense e impulsándolas con diferentes programas, cursos y actividades.

Pero no solo nos volcamos en garantizar y favorecer la competitividad del sector. El ya denominado #ObjetivoAlmeríaAVE busca la mejora, en materia de comunicaciones, de la provincia, lo cual beneficiará a todo el tejido empresarial de la misma. Pese a tener pocos meses de vida, esta iniciativa ha contado con el respaldo de toda la sociedad almeriense, desde el sector primario, del que estamos hablando, hasta del mundo de la cultura y el espectáculo, pasando por administraciones, instituciones y público en general. Una respuesta unánime nunca antes vista y que es la mejor demostración de que la unión hace la fuerza. Estas reivindicaciones acaban de empezar, pero no se van a parar hasta que no consigamos que Almería deje de ser una isla dentro de la propia Península. Queremos el AVE, lo necesitamos y, como tal, lo exigimos.

El compromiso de la Cámara de Comercio de Almería, por tanto, es el de seguir apoyando a nuestro sector primario, no solo porque genera riqueza y empleo en la provincia, sino porque, sin él, desaparecerían muchos de los productos que tanto apreciamos y que han colocado a la provincia de Almería como un referente internacional.