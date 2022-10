Brócoli y coliflor viven en la incertidumbre

La producción española afronta la campaña de otoño-invierno como un auténtico reto, por los mayores costes y las dificultades de planificación a que nos conducen ciertos clientes, coinciden en subrayar, por último, ambas voces cualificadas del sector en la Región de Murcia. “Una campaña incierta, difícil, que nos demanda una revisión de las relaciones comerciales establecidas hasta hoy entre productores y clientes, porque si no somos capaces de encontrar el equilibrio, será imposible obtener un balance positivo”.Es este un mal ‘endémico’ de la mayoría de sectores agrarios y no sóolo de la Región de Murcia, ya que se comparte con otro de los gigantes de la agricultura española, como es el campo de Andalucía.

El brócoli y la coliflor conforman, junto a la lechuga, el podio de los productos estrellas de la agricultura de la Región de Murcia, sectores potentes, consolidados y en crecimiento, tal como indican los datos oficiales. A la cabeza del mercado español por volumen de producción y negocio (ocho de cada diez brócolis que se producen en España son de la Región de Murcia), los reyes del campo murciano mantienen a sus productores, en cambio, en una constante incertidumbre, desazón compartida con la práctica mayoría de agricultores, con el alza de los costes como principal china en el zapato, aunque no la única. En una última campaña que supuso mejorar los datos de producción (también de superficie) con respecto a la anterior, la situación global del campo y específicamente de estos productos del agro murciano lleva a los profesionales del sector a realizar un balance negativo, al no haber podido aumentar significativamente los precios en origen para compensar el alza de costes y, sufrir, además, las inclemencias meteorológicas.

El agua desalada es "inviable" para los regantes del trasvase

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha lanzado una llamada urgente al Ministerio para la Transición Ecológica, para que tenga en cuenta las alegaciones realizadas y no prospere la medida que se encuentra en estudio y que contempla aumentar los caudales ecológicos en algunos tramos del río Tajo. Miles de hectáreas agrícolas de regadío murcianas se verían afectadas por esta decisión y ello influiría en el futuro de numerosos agricultores. Así lo defiende el vicepresidente de SCRATS, Fernando Rubio, quién resalta que “el Ministerio para la Transición Ecológica nos maltrata. La nueva medida que se pretende aprobar repercutiría directamente en nuestros agricultores; se tiraría al mar agua dulce de una excelente calidad y que cuesta a los agricultores 12 cts/m3 y se nos está ofreciendo agua desalada que rondaría el euro y medio por metro cúbico. Es inviable; aunque se nos dé una subvención, el agua no bajaría de los 50cts/m3, y eso sin tener en cuenta que tiramos al mar agua de excelente calidad y luego desalamos agua con una calidad muy inferior”. Desde el SCRATS se apunta que hace ya 43 años que el Trasvase Tajo-Segura proporciona los recursos hídricos necesarios para la agricultura, una infraestructura que “está siendo objeto, paulatinamente y sin criterio de una reducción en sus envíos de agua por decisión del Gobierno Central”. Una medida que se verá agravada en el caso de prosperar el aumento de caudales ecológicos, entienden los agricultores. “Esta decisión no está, a nuestro modo de ver, circunscrita a estrictos criterios técnicos y no solucionará los problemas medioambientales del río Tajo, que requieren de un conjunto de medidas entre las que sobresale una correcta depuración de las aguas procedentes de las poblaciones de su entorno”.