Segundo año de caída libre de la producción de almendra en la principal potencia andaluza

El pistacho sigue ganando terreno

El 50% del cultivo andaluz del pistacho está en Granada. La plantación de este árbol va aparejada a la creación de una industria de procesamiento del fruto a su alrededor, algo que de momento no se ha implantado. Con el paso de los años, el cultivo del pistacho en la provincia de Granada continúa extendiéndose a velocidades de vértigo. Las plantaciones de este fruto seco no hacen más que crecer, debido a su bajo coste de mantenimiento, su resistencia a las condiciones climatológicas y al gran rendimiento tanto en cosechas como a la hora de su venta. El boom del pistacho de Granada no ha hecho más que comenzar. Los datos hablan por sí solos: Granada es la provincia de Andalucía que mayor cantidad de terreno agrícola tiene dedicada al cultivo del pistacho. El 50% de la superficie de cultivo andaluza total dedicada a este fruto seco, 3.000 hectáreas con capacidad para la siembra, se encuentran en tierras granadinas. Además, el 10% de este terreno está dedicado a la recogida del pistacho ecológico. El futuro parece halagüeño para el pistacho en Granada.