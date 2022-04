Agrocolor: el futuro será sostenible

La primera entidad de certificación y auditoria de España mantiene su calendario de eventos y ferias desde que durante la pasada primavera se retomaran citas tan destacadas como Expoliva o el Congreso de Frutos Rojos de Huelva. También asistió a Fruit Attraction durante el otoño y recientemente también ha acompañado al sector en Agroexpo (Extremadura).

Ahora, Agrocolor se reencuentra con sus clientes internacionales en la que será la primera edición de Fruit Logística desde febrero de 2020. El gran escaparate alemán del sector regresa con fuerza en unas fechas que no son las habituales, pero que servirán igualmente para retomar el contacto directo entre los agentes agroalimentarios de Europa y el resto del mundo.

Agrocolor llega a Berlín a punto de cumplir los 25 años de vida, por lo que este 2022 será un año muy importante para la organización, sus clientes y sus colaboradores. El lema es ‘25 Años Certificando Seguridad Alimentaria’ que es a lo que ha dedicado sus esfuerzos en todo este tiempo, como un auténtico notario del agro en toda España, África y Sudamérica.

Son momentos en los que mirar hacia el futuro con ambición y proyectar una nueva estrategia para cumplir con éxito otro cuarto de siglo. Lo que está por venir para el sector en su conjunto pasa indudablemente por la sostenibilidad. El concepto no es nuevo. Se refiere a la eficiencia y a la responsabilidad. Consiste en ser capaces de mantener los recursos y dejárselos en herencia a las próximas generaciones para que también hagan un buen uso de ellos y los puedan legar a sus hijos y así sucesivamente.

En Agroalimentación la sostenibilidad tiene que ver con prácticas más respetuosas con el medio ambiente y mejor enfocadas desde la perspectiva social. Otro aspecto que no podemos olvidar es el económico, ya que no habrá sostenibilidad si las cuentas no cuadran. Por eso desde Agrocolor ya disponen de productos mediante los cuales productores y empresas de comercialización pueden certificar sus prácticas sostenibles.

Entre las herramientas a disposición del sector se encuentran las que tienen que ver con la Huella Hídrica, a través de la certificación H3 y H3+, o aquellas que determinan nuestra huella de carbono. Son aspectos que cada vez preocupan mas a los consumidores europeos y de Reino Unido, a la vez que a la distribución. Estas nuevas exigencias han venido para quedarse y conviene adaptarse a las nuevas necesidades cuanto antes.

Certificar las prácticas sostenibles ya es clave para ser más transparentes y trasladar más seguridad a clientes y consumidores. Desde la posición de Agrocolor, lo que toca es acompañar al mundo agroalimentario en este proceso de adaptación, ofreciendo soluciones que demuestren el máximo compromiso a todos los eslabones de la cadena. Por eso han creado su propia Área de Sostenibilidad, a disposición de todos aquellos que quieran liderar este cambio de ciclo juntos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y hasta la nueva PAC establecen retos globales como el relevo generacional, la incorporación de la mujer o una producción más respetuosa con e medioambiente. El gran reto es producir de forma más sostenible y para conseguirlo se deben tener en cuenta los costes reales de la actividad. Ante la escalada de la inflación, las dificultades del transporte y la escasez de materias primas los productores necesitan soluciones que les permitan continuar con su actividad.

Entre los grandes retos sectoriales se encuentran una buena gestión de residuos, evitar el desperdicio alimentario o el desafío de la comunicación. Se trata de cuestiones que el sector debe abordar de manera conjunta, unidos con un mismo objetivo, que no es otro que el de seguir siendo un referente, un modelo para todos, como ha quedado demostrado recientemente durante la pandemia de COVID-19.

Entre los objetivos comunes Agrocolor también ha identificado el de incrementar el consumo de frutas y hortalizas en Europa. La ingesta de productos frescos mejorará también la calidad de vida de los ciudadanos, a través de una dieta saludable y equilibrada.

En Agrocolor han asumido el reto de la sostenibilidad como el camino para ayudar a mejorar a todos los agentes del sector agroalimentario. Están preparados y cargados de responsabilidad para que unidos se pueda dar un giro a los modelos de producción, haciéndolos más sostenibles y competitivos a la vez. La sostenibilidad será a buen seguro uno de los principales temas de conversación en la Messe de Berlín.