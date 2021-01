O2 se vuelca con las empresas

Telefónica Reino Unido y Telefónica España han puesto en marcha una serie de medidas para ayudar a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas a enfrentarse a los retos que ha supuesto la pandemia. O2 Empresas ha lanzado un paquete de soluciones con nuevas tarifas flexibles que permiten a sus clientes suscribirse al plan que mejor se adapte a sus necesidades y que puede seguir adaptándose conforme vayan cambiando las condiciones de la compañía. Dentro de esta propuesta se incluye la transferencia automática de datos a diferentes precios para que se pueda flexibilizar la asignación de datos hacia arriba o hacia abajo en cada ciclo de facturación. También se incorporan aplicaciones empresariales como el Microsoft Office 365 para que los empleados puedan seguir trabajando desde donde necesiten. Además, habrá una amplia variedad de contratos comerciales, desde los 30 días hasta los 3 años.

En España, Telefónica Empresas ha creado un microsite que agrupa todas las acciones para las pymes en este momento y desde la que lanza promociones periódicas para facilitar el teletrabajo y las comunicaciones, en solitario o con partners como Microsoft, con quién ha llegado a un acuerdo para rebajar por primera vez en España las licencias de Microsoft 365 en un 25% a los clientes de Fusión. También ha ofrecido gigas a bajo coste a las empresas con contratos Fusión, BAF y Móvil y está ofreciendo webinars gratuitos a clientes y no clientes para ayudarles en su digitalización, dando continuidad a las ayudas iniciadas en marzo cuando se decretó el estado de alarma, y que llegaron a incluir el aplazamiento de la deuda para los casos más graves.

La adopción de herramientas por parte de Telefónica, que aumentan la flexibilidad y la resistencia frente a la creciente incertidumbre, está respaldada por unos estudios que se han llevado a cabo en los dos países europeos en los últimos meses. “The effect of change and unpredictability on small business in the UK” elaborado por O2 Empresas y el Centre for Economic Business Research (Cebr) concluye que las pymes en el Reino Unido han sido golpeadas por las consecuencias económicas de la pandemia sanitaria con más dureza de lo que lo fueron por la recesión del 2008. Hasta 6 veces más se ha sentido el impacto de esta crisis en su negocio. En el caso de las pymes españolas, el 75% de ellas (de 3 a 19 empleados) reconocen un alto impacto negativo por la crisis del Covid-19, según un estudio interno de Telefónica Empresas en abril de 2020.