Así es Apple One, cuatro servicios de Apple en una sola suscripción

Bajo la premisa "juntos todo es mejor", Apple One agrupa cuatro servicios de la marca en una única suscripción. "Elige el plan perfecto para ti o para toda tu familia", aclaran. "Cada miembro podrá acceder al servicio con su cuenta, desde cualquier dispositivo. A partir de ahora disfrutar más cuesta menos que nunca".

¿Qué es Apple One?

Es la manera más fácil de suscribirse a los servicios de Apple favoritos y disfrutar con todos los dispositivos que dispongamos. Además de ofrecer lo mejor en entretenimiento -con Apple Fitness Plus, un servicio que estará disponible a finales de año únicamente en Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido-, también permite guardar nuestras fotos y archivos en iCloud para tenerlos siempre a mano (en este caso, es posible comprar almacenamiento adicional si fuera necesario). Las otras tres opciones son Apple Music, Apple TV+ y Apple Arcade. Vamos a verlas.

Apple Music

Con esta aplicación podemos escuchar 70 millones de canciones sin anuncios, descargar nuestros temas favoritos para oírlos sin conexión y disfrutar de playlists exclusivas y emisoras en directo, accediendo desde todos nuestros dispositivos.

Apple TV+

Ofrece nuevos contenidos Apple originals cada mes en exclusiva para esta app, disponible en televisores inteligentes y reproductores de streaming. Está incluido de serie en el iPhone, iPad, Mac y, por supuesto, Apple TV. En el caso de que tengamos o compremos un dispositivo Apple se puede disfrutar de un año gratis. En caso de que solo queramos esta aplicación, la suscripción es de 4,99 euros al mes tras una prueba gratuita de siete días.

Apple Arcade

El servicio móvil de videojuegos por suscripción de Apple incluye más de 130 videojuegos que pueden jugarse en nuestro iPhone, iPad, iPod Touch y Apple TV. Todo ello sin anuncios, sin límites, sin compras extras y con acceso para hasta seis familiares. Es posible descargarlos y jugar con y sin conexión.

iCloud

Todos los dispositivos Apple incluyen iCloud, que mantiene fotos, archivos, notas y otros contenidos siempre protegidos, actualizados y siempre disponibles estemos donde estemos. Además, funciona automáticamente para que no tengamos que preocuparnos de nada. iCloud ofrece 5 GB de almacena­miento gratis, de entrada, aunque se puede aumentarlo fácilmente en cualquier momento.

¿Cuál es su precio?

Apple One da acceso a diferentes servicios de Apple pagando una sola cuota mensual. Es muy fácil suscribirse y gestionarlo. Es posible con dos planes: el individual (14,95 euros con Music, TV+, Arcade y 50 GB de iCloud) y el familiar (19,95 euros con Music, TV+, Arcade y 200 GB de iCloud). Además, se puede compartir este plan hasta con cinco personas.

¿Se puede probar gratuitamente?

Si hay algún servicio que no hayamos utilizado antes se puede probar gratis durante el primer mes de la suscripción a Apple One. Al finalizar el periodo de prueba, la suscripción se renueva automáticamente mes a mes. No existe compromiso y se puede cancelar cuando queramos.