Apple lanza la octava generación del iPad y rediseña el iPad Air

A la espera de que en unas semanas se anuncie la presentación del iPhone 12, Apple dedicó su evento de septiembre de este año a mostrar el renovado catálogo de sus relojes inteligentes (la Serie 6 del Apple Watch y el más económico Apple Watch SE) y el no menos remozado catálogo de iPad, con la octava generación del dispositivo que estrenó hace diez años y el rediseñado iPad Air.

Octava generación del iPad

La nueva versión del popular tablet de Apple incorpora el procesador biónico A12 y, con él, el motor neuronal del que ya disfrutaban otros modelos de la gama y que proporciona avances en la edición de fotografías, funciones de realidad aumentada o Siri, entre otros aspectos. El iPad repite pantalla retina de 10,2 pulgadas y añade mejoras del rendimiento (40% del procesador y el doble de la capacidad gráfica), además de ser compatible con el Apple Pencil (se vende por separado) para, entre otras cosas, reconocer escritura manuscrita en tiempo real.

Este iPad que ahora la compañía considera de entrada está ya disponible para reserva en la web de Apple (desde 379 euros) y se envía a partir del viernes 18 de septiembre.

iPadOS 14

Quienes lo adquieran lo recibirán con iPadOS 14, la última versión del sistema operativo, instalado. La compañía anunció que las actualizaciones de los distintos sistemas operativos de sus dispositivos (incluido iOS 14) estarán disponibles desde este miércoles.

Apple aprovechó para mostrar (o más bien recordar, puesto que ya lo mostró en junio), las posibilidades que trae iPadOS 14, muchas de ellas orientadas al lápiz, como la capacidad de distinguir entre escritura y dibujos o la posibilidad de escribir directamente en distintas aplicaciones o usar una selección inteligente de contenidos (con Scribble).

En iPadOS 14 aparecen rediseñadas funciones como FaceTime, llamadas, interacciones con Siri o búsquedas para facilitar la multitarea, así como nuevos widgets para la pantalla de inicio o barras de navegación que hacen más cómodo el uso de aplicaciones como Fotos o Archivos y el manejo del dispositivo en general.

Nuevo diseño para el iPad Air

Si el iPad normal se ha quedado como dispositivo de entrada, para los que buscan algo más está el Air, ahora completamente rediseñado y más parecido a un Pro que al original.

Cuenta con un cuerpo más rectangular y un frontal casi sin marcos (10,9 pulgadas de pantalla), pero lo que más llama la atención es que ya no hay botón de inicio en la parte inferior del marco. El sensor de huellas está ahora en la parte superior en el botón de arranque. En la parte posterior lleva una cámara de 12 megapíxeles optimizada no solo para tomar fotos o vídeos en condiciones lumínicas óptimas, sino también cuando no son tan óptimas.

Otra de las novedades es que incluye el último procesador de Apple, el A14 Bionic, con una arquitectura renovada que según la compañía es un 40% más rápido, ofrece gráficos también un 30% más rápidos y cuenta con un motor neuronal también mejorado.

Como el iPad Pro, el Air ahora ofrece un puerto USB-C, llevará iPadOS 14 y estará disponible en octubre a partir de 649 euros.