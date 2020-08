Controles de temperatura por la muñeca

La empresa B+Safe ha lanzado al mercado un novedoso y sistema de control de temperatura por lectura en la muñeca, que es autónomo y no requiere de terceras personas para su utilización, ya que es el propio usuario quien realiza todo el proceso.

Se puede conectar fácilmente a diferentes sistemas de control de acceso -torno, portillo, torniquete, etc.- de manera que sólo se podrá pasar este control cuando la temperatura no supere los 37.5º. Además, el sistema se puede configurar para hacer un doble checking de temperatura y utilizando el control de acceso habitual mediante tarjeta, huella, etc. En estos casos, el dispositivo permite acceder con temperatura correcta sólo a personas autorizadas, impidiendo el paso en caso de tener una temperatura superior o de no tener permiso de acceso.

El sistema incluye un sensor para medición de temperatura corporal sin contacto, con un dispositivo infrarrojo integrado, y se puede situar el sensor de temperatura en diferentes alturas para hacerlo accesible a personas de todas las estaturas, niños y personas con movilidad reducida. El nuevo sistema destaca por su avanzado diseño, una fácil lectura de la información y su seguridad frente a posibles manipulaciones. Dispone de alarma sonora de temperatura alta, puede medir la temperatura en la frente y en la muñeca y dispone de conteo de activación de la alarma y de interacciones.

El sistema de medición se basa en un sensor de temperatura IR y el proceso de medición se realiza en menos de un segundo, a una distancia máxima de 40 milímetros y puede realizar mediciones distintas cada dos segundos.

B+SAFE (que pertenece al Grupo Almas Industries) es especialista en la aplicación de tecnologías innovadoras aplicadas a la seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas. Las soluciones termográficas de B+Safe -con y sin contacto- son capaces de analizar la temperatura corporal de las personas, pudiendo detectar casos de fiebre de forma instantánea, aportando una importante medida de seguridad a los empleados y usuarios como medida de contención del COVID-19.

Su gama de soluciones incluye Cámaras termográficas y sistemas de medición de temperatura corporal, sistemas de control de aforo y conteo de personas, controles de acceso por huella, tarjeta, vena o facial, sistemas de video vigilancia en instalaciones, control de acceso en parkings o analítica de vídeo, entre otros.