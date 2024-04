Correos de suplantación de identidad o sospechosos o SMS supuestamente de Netflix

"Si recibes un correo o SMS en el que se te pide que des el correo electrónico, el número de teléfono, la contraseña o el método de pago de tu cuenta de Netflix, seguramente no sea de Netflix". Así anuncia la plataforma de material audiovisual la alerta por posible estafas y fraudes con el gancho de la compañía. La Policía Nacional a alertado en sus distintas redes sociales sobre este posible timo con relación a una de las plataformas con más fama y usuarios.

A continuación ofrecemos consejos que da la propia Netflix para identificar y gestionar correos o SMS sospechosos y mantener tu cuenta segura.

Cómo identificar si un correo o SMS es realmente de Netflix

Nunca pedirán que compartas tus datos personales por correo o SMS. Esto incluye: Números de tarjetas de débito o crédito, datos de la cuenta bancaria y contraseñas de Netflix.

Nunca pedirán que pagues a través de un proveedor externo o un sitio web de terceros. Si el SMS o correo incluye un enlace a una URL que no reconoces, no lo pulses ni hagas clic en él. Si ya lo has hecho, no introduzcas ningún tipo de información en el sitio web que se ha abierto.

¿Qué debo hacer si recibo un correo o SMS sospechoso?

Los estafadores solo pueden obtener información tuya si se la das. Por eso, no debes hacer clic en ningún enlace incluido en los mensajes ni responderlos.

¿Qué hago si ya he hecho clic en un enlace o he proporcionado información personal?

Cambia tu contraseña de Netflix por una nueva, que sea segura y exclusiva para Netflix. Cambia tu contraseña en todos los sitios web o aplicaciones en los que hayas usado la misma dirección de correo y contraseña.

Seguridad

Para mantener la seguridad de tus cuentas, lo mejor es no usar las mismas combinaciones de correo electrónico y contraseña en ningún sitio web o aplicación. Contacta con tu entidad financiera si introdujiste datos de pago, dado que puede que se hayan visto comprometidos. Reenvía el mensaje a phishing@netflix.com siguiendo los pasos anteriores.

¿Y si veo un sitio web o aplicación que finge ser Netflix o el servicio al cliente de Netflix?

No hagas clic en ningún enlace ni introduzcas ninguna información en el sitio web o la aplicación. Envía una copia del enlace al sitio web o la aplicación que finge ser de Netflix por correo electrónico a phishing@netflix.com.

¿Cuáles son los mejores métodos para mantener protegida la información?

Ten cuidado siempre que recibas un correo o SMS pidiéndote información personal. En caso de duda, no hagas clic en ningún enlace; en lugar de esto, ve directamente al sitio web de la empresa. No envíes nunca información sensible personal o financiera por correo electrónico. Comprueba la dirección del remitente para ver si parece legítima.

En el navegador del ordenador, pasa el ratón sobre los enlaces que veas antes de hacer clic para ver la dirección. Asegúrate de que los enlaces te llevan a la dirección esperada.

Instala software antivirus para ayudarte a proteger tus dispositivos y tu información personal.