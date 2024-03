La OCU alerta de un nuevo caso de phishing suplantando a Netflix

Cuidado con la nueva ciberestafa que está rondando los correos electrónicos de los usuarios de Netflix. Otra nueva alerta de phishing ha despertado la preocupación de los usuarios de la plataforma streaming de Netflix. A día de hoy, el hecho de que vivamos en un mundo tan digitalizado tiene sus pros y sus contras, y uno de los contras es la manera en la que se ve afectada la ciberseguridad.

Es por esto que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) advertido a los usuarios de esta plataforma de streaming sobre una nueva táctica de engaño que les afecta. Y es que a través del correo electrónico de los suscriptores de Netflix, los estafadores intentan sustraer información personal y financiera.

Lo que hacen los estafadores es enviarte un correo electrónico pretendiendo ser la plataforma Netflix, explicándote que ha habido algún problema con el pago de la suscripción. Cómo no, para solucionar este problema, deberás pinchar en un enlace: aquí es donde entra el fraude y el engaño. Una vez dentro de ese enlace, te pedirán que rellenes un formulario con tus datos personales y bancarios. No lo hagas o caerás en la trampa.

¿Por qué es una estafa peligrosa en la que es posible que muchos usuarios caigan?

Bien, esto se debe a que los estafadores utilizan la técnica de la urgencia en su engaño. Mediante su estafa, te hacen creer que el mensaje que te están enviando es urgente, y que es la última oportunidad que tienes de actuar antes de que cierren tu cuenta. Esta situación hace que el suscriptor no piense mucho, sino que piense rápido y simplemente pinche (casi por instinto) en el enlace para evitar que le cierren la cuenta de Netflix, cayendo así en el engaño de los estafadores.

¿Qué debo hacer si me envían un correo de estos?

Lo primero que tienes que saber es que no debes interactuar con ese correo. No abras ningún enlace, y si puedes, evita abrir el mensaje mismo. Si ya has caído, lo más importante es que llames a tu banco para avisarles y que adopten medidas de seguridad, como puede ser cancelar la tarjeta o las tarjetas afectadas.

Si quieres evitar a toda costa caer en esta clase de ciberestafas, te recomendamos seguir los siguientes consejos: