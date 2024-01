Un niño de 13 años de EEUU vence al Tetris por primera vez en la historia

Un niño de 13 años de Oklahoma (Estados Unidos) es la primera persona que logra vencer al Tetris desde su creación en 1984.

El joven, llamado Willis Gibson o Blue Scuti, alcanzó el nivel 157 y una puntuación de 999999 antes de llegar a la kill screen, es decir, que el juego colapsase.

A ese punto se llega cuando los bloques de Tetris caen tan rápido que el juego no puede continuar, un punto al que solo habían llegado bots operados por inteligencia artificial.

Gibson compartió en su canal de YouTube un vídeo con su gesta, en la que invirtió unos 38 minutos. En los últimos instantes del juego el joven dice "colapsa, por favor" y una vez se da cuenta de que ha alcanzado la kill screen exclama: "¡Dios mío, sí! Me voy a desmayar. No me siento las manos".

Tetris fue creado en 1984 por el ingeniero soviético Aleksei Pàjitnov y es uno de los videojuegos más populares de la historia.