Elon Musk pregunta a los usuarios de Twitter si quieren un botón de edición

Han pasado solamente unas horas desde que se conociera que Elon Musk ha adquirido el 9,2% de Twitter y el magnate ya ha empezado a generar polémica en la red social.

El ahora máximo accionista de la compañía ha preguntado a sus más de 80 millones de seguidores si quieren o no un botón para editar sus tuits después de haberlos publicado. Una funcionalidad que, por otra parte, llevan los tuiteros años reclamando a la red social.

Do you want an edit button?

Pero no todos están de acuerdo con que la plataforma introduzca esa posibilidad. Sin ir más lejos, Parag Agrawal, nuevo consejero delegado de la compañía tras la marcha de su cofundador Jack Dorsey el pasado noviembre, ha alertado de que las consecuencias de la consulta "serán importantes", por lo que pide "votar con precaución". El mensaje de Agrawal podría indicar que Musk está preparado para hacer cambios en la red social tras invertir unos 2.600 millones de euros en ella.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB