Elon Musk compra el 9,2% de Twitter

Elon Musk, uno de los usuarios más activos de Twitter y también uno de los más críticos con la supuesta falta de libertad que imponen las reglas de uso de la red social, acaba de adquirir el 9,2% de la plataforma por 2.600 millones de euros.

Musk, propietario de Tesla o SpaceX, amenazó hace unos días con crear su propia red social (algo que ya hizo, por ejemplo, Donald Trump), pero ha preferido convertirse en el mayor accionista individual del servicio creado por Jack Dorsey, que mantiene solamente un 2,25% de participación en la compañía.

Por el momento se desconocen los posibles planes que el magnate podría tener para corregir esos fallos que dice haber detectado en Twitter, pero por lo pronto la noticia de la compra, adelantada por Bloomberg, ha hecho dispararse este lunes las acciones de la compañía en bolsa.

En concreto, la declaración al supervisor de los mercados supone que el multimillonario es el dueño de 73,5 millones de acciones de Twitter a través de su patrimonial Elon Musk Revocable Trust.

Aunque no hay mención sobre las fechas y precios en los que se ha realizado esta adquisición, la participación que acaba de declarar en Twitter está valorada en unos 2.900 millones de dólares (2.600 millones de euros) a los precios de cierre del pasado viernes en 39,31 dólares por acción.

Musk preguntó a sus más de 80 millones de seguidores el mes pasado si creían que Twitter respetaba la libertad de expresión. El 70% respondieron que no, y el magnate se preguntó si se necesitaba una nueva plataforma, dando a entender que estaba pensando seriamente fundar una propia.

Free speech is essential to a functioning democracy.Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?