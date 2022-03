Twitter Spaces permite grabar y compartir clips de audio de 30 segundos

Twitter ha activado, en fase de prueba, la posibilidad de que los administradores de salas de Twitter Spaces graben y compartan clips de hasta 30 segundos de duración.

Esta novedad está por el momento solamente disponible para "algunos usuarios de iOS", según ha anunciado uno de los portavoces de Twitter, Joseph J. Núñez, en declaraciones a The Verge. Núñez ha prometido que esta opción llegará "muy pronto" a los usuarios de Android y web y ha añadido que los clips permanecerán 30 días en Twitter Spaces para ser compartidos.

ever wish you could capture a moment from a Space? great because we’re testing clipping!certain Hosts on iOS can now clip 30 seconds of audio from recorded Spaces to share, everyone on iOS can see & listen to clips on the Timeline—coming to Android and web real soon pic.twitter.com/DZcV1dzGaz