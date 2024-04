Blizzard cancela la BlizzCon 2024, su conferencia para la comunidad de jugadores. La compañía sí celebrará varios eventos globales para celebrar el 30º aniversario de Warcraft y participará en otras convenciones de la industria, como Gamescom, además de volver a celebrar "en el futuro" un evento que para ellos sigue siendo "muy especial.

En un comunicado en su web, ha explicado que, "tras estudiarlo durante el último año", finalmente han decidido no organizar la BlizzCon 2024, ni de forma presencial, ni en formato online.

La compañía admite que la Gamescom o los eventos especiales son distintos a la BlizzCon, pero que están "poniendo toda nuestra creatividad e imaginación en el asador para asegurarnos de que tengan el mismo espíritu de celebración y comunidad". Igualmente, continuarán llevando a cabo retransmisiones en directo sobre novedades de los universos de la compañía.

La BlizzCon es un evento anual que la desarrolladora de videojuegos lleva a cabo para anunciar las novedades de sus títulos y de nuevos proyectos, además de ofrecer un espacio de encuentro para su comunidad de jugadores. Aunque ha sido una decisión que "no se ha tomado a la ligera", los fans de Diablo o World of Warcraft no podrán disfrutar del evento este año.

Pese a esta cancelación, la desarrolladora compartirá más detalles durante los próximos meses de títulos como World of Warcraft: The War Within o la primera expansión de Diablo IV, Vessel of Hatred.

La BlizzCon ya fue cancelada en 2020 por la pandemia del coronavirus, cuando se comenzó a celebrar en un formato digital al que denominaron Blizzconline. Más tarde, también canceló el evento online previsto en 2022, por casos de acoso y discriminación a empleados.

En noviembre de 2023 BlizzCon volvió a celebrarse de forma presencial en Anaheim, California, donde los usuarios pudieron volver a jugar a sus títulos favoritos y conocer novedades para títulos como Diablo IV, Overwatch y Warcraft Rumble.