Tesla Bot, así es el robot humanoide de Elon Musk

Un robot humanoide de 1,72 metros de altura y 57 kilos de peso, que podrá transportar carga de 20 kilos e incluso levantar hasta 68 en peso muerto y alcanzar los ocho kilómetros por hora. Son algunas de las características de Tesla Bot, el nuevo proyecto del magnate Elon Musk, que incluirá algunas de las tecnologías de inteligencia artificial de sus coches.

Musk afirmó que la misión de este Tesla Bot (su nombre es aún provisional) será realizar labores "aburridas, repetitivas y peligrosas", trabajos que la gente no quiere hacer como, ejemplificó el empresario, ir a la compra.

El humanoide utilizará la misma tecnología que sus vehículos, desde chips a ocho cámaras para controlar su entorno (así como el piloto automático), tendrá una pantalla en lugar de cara y un ordenador central en el torso con el software de navegación de Tesla.

