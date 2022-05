Elon Musk suspende "temporalmente" la compra de Twitter

Elon Musk ha decidido suspender temporalmente la compra de Twitter, que pactó a finales del pasado mes de abril por unos 44.000 millones de dólares (42.156 millones de euros), según ha comunicado el magnate a través de su perfil oficial en la red social del mismo nombre.

"Acuerdo de Twitter suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5% de los usuarios", ha indicado Musk, recogiendo un artículo de Reuters sobre la estimación de la compañía de la proporción de cuentas falsas entre los usuarios activos de Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn