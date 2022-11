¿Por qué Facebook eliminará el sexo, la religión y otros datos de los usuarios?

Casi el 60 por ciento de la población mundial usa redes sociales y estamos metidos de lleno en un periodo de cambio en las mismas. Los usuarios van y vienen buscando el lugar en el que sentirse más cómodos y las empresas preparan giros sustanciales en sus políticas, tanto de privacidad como de criterio empresarial respecto a la monetización de sus contenidos, algo que puede variar sustancialmente el tablero en el que nos movemos. La entrada de Elon Musk como mandamás de Twitter y su agresiva política de empleo amenaza con implosionar la empresa y Meta, la dueña de Facebook acaba de despedir a 11.000 empleados, a la espera de seguir realizando cambios en su plataforma.

El próximo se producirá a partir del 1 de diciembre, cuando Facebook eliminará del perfil de cada usuario los tradicionales apartados de interesado en, que indica la orientación sexual de una persona, puntos de vista religiosos, puntos de vista políticos y dirección ¿Por qué Facebook elimina el sexo, la religión y otros datos de los usuarios? Aquí os lo explicamos.

Todo apunta a que Facebook ha podido violar la Ley de Derechos de Vivienda después de permitir que sus anunciantes emplearan sus sistemas para usar los datos demográficos con la finalidad de personalizar la publicidad a través de la app, llegando a discriminar a ciertos usuarios. Eso, unido a los diversos problemas de privacidad y datos falsos que lleva arrastrando durante cierto tiempo han empujado a la aplicación a borrar ese tipo de información, pero en ningún caso a prescindir del resto de campos incluidos en la información de contacto del usuario, tal y como ha explicado a través de su redes sociales Matt Navarra y de lo que se han hecho diversos medios a nivel nacional e internacional.

Facebook está "enviando notificaciones a las personas que completaron estos campos, informándoles que serán eliminados. Este cambio no afecta la capacidad de nadie para compartir dicha información sobre sí mismos en otros lugares de Facebook", enseña este consultor especialista en redes sociales.

