Filtran datos de unos 500 millones de usuarios de Facebook

La seguridad de Facebook vuelve a estar en entredicho. La red social se ha visto implicada en un nuevo caso de hackeo que habría puesto en riesgo los datos personales de unos 500 millones de usuarios en 106 países, según Business Insider. Facebook, por su parte, se ha apresurado a desmentir la noticia, aclarando que el caso denunciado data del año 2019 y ya fue resuelto.

Los datos expuestos incluyen números de teléfono, claves de Facebook, nombres, ubicaciones y correos electrónicos. En España serían alrededor de 11 millones los usuarios implicados. Alon Gal, director de tecnología de Hudson Rock, empresa que se dedica a los delitos cibernéticos, ofreció todas las claves en su perfil de twitter

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8