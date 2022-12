Grupo Joly participará en el programa Table Stakes Europe de WAN-IFRA y Google durante 2023

El próximo año 2023, Grupo Joly se marca un reto más en su empeño por dar mejor servicio a todos sus lectores digitales. Durante un año completo, un equipo de profesionales de diferentes áreas del grupo formarán parte de un prestigioso programa formativo en el que participan medios de comunicación de toda Europa.

El programa Table Stakes Europe lo organiza World Association of New Publishers (WAN-IFRA) y Google. El mismo estará dirigido por Doug Smith, reconocido como uno de los principales pensadores y asesores de gestión del mundo, que ha contribuido a los resultados de rendimiento, la innovación, la estrategia y el cambio en decenas de organizaciones en más de sesenta industrias en los tres sectores: privado, gubernamental y sin fines de lucro.

Durante el curso, Smith estará acompañado por un equipo de expertos compuesto por Valérie Arnould, Alexandra Borchardt, Pepe Cerezo, Martin Fröhlich, Lyndsey Jones y Stéphane Mayoux. A su vez, editores y responsables de prestigiosos medios de comunicación internacionales se unirán a las sesiones para guiar a los equipos en sus desafíos digitales.

Table Stakes Europe es un programa de entrenamiento y formación para editores y profesionales de medios locales y regionales. Esta iniciativa que cuenta con el apoyo de Google News Initiative emplea una metodología de cambio para los medios de comunicación centrada en los desafíos del día a día de una redacción y cómo superarlos.

En esta edición de 2023 participarán 24 equipos de 10 países. A través de sesiones online y presenciales, estos profesionales analizarán y debatirán acerca de las claves del periodismo del futuro y trabajarán en superar sus principales objetivos.

Con esta iniciativa, Grupo Joly da un paso más hacia la excelencia de sus servicios informativos online, gracias a la formación de primer nivel que recibirán una serie de especialistas del grupo.

WAN-IFRA, with support from @GoogleNewsInit, are pleased to announce the 24 teams from 10 countries that will be taking part in our Fourth Edition of Table Stakes Europe. Learn more about the programme and find out which publishers are taking part at: https://t.co/wt57vvBD55