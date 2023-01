Irlanda multa a Meta con 390 millones por infringir las normas de protección de datos

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) multó este miércoles con 390 millones de euros a Meta, la matriz de Facebook e Instagram, por haber quebrantado las normativas de protección de datos.

En un comunicado, las autoridades irlandesas detallaron una sanción de 210 millones de euros relacionada con infracciones de protección de datos en los servicios de Facebook y con otros 180 millones de euros por infracciones en Instagram.

La DPC de Irlanda, el principal regulador de muchas de las mayores compañías del mundo dentro de la Unión Europea (UE), ha instruido asimismo a Meta Ireland a cumplir con la normativa sobre operaciones de procesamiento de datos y a revaluar las bases legales sobre las que gestiona la publicidad en función de los datos personales de los usuarios "en un periodo de tres meses".

Las investigaciones de la DPC se iniciaron al presentarse dos quejas sobre esos servicios de Facebook e Instagram, realizada en el primer caso por la ONG austríaca Europa versus Facebook y en el segundo con relación a un asunto acaecido en Bélgica con Instagram, ambas presentadas el 25 de mayo de 2018, cuando entró en vigor la normativa europea de protección de datos.

La Comisión ha concluido que Meta no informó "claramente" a los usuarios, que no tuvieron conocimiento suficiente de que operaciones de procesamiento se estaba realizando con sus datos personales y para qué propósitos.

El pasado mes de noviembre, la empresa liderada por Mark Zuckerberg también tuvo que asumir otra multa de la DPC por valor de 265 millones de euros por las deficiencias en la protección de datos personales de los usuarios y, en septiembre, fue sancionada con 405 millones de euros por no gestionar correctamente los datos de los menores en Instagram.

Meta tendrá que permitir en ese plazo de tres meses a los usuarios de sus aplicaciones que indiquen si quieren o no que sus datos personales se utilicen con fines publicitarios. Meta podrá seguir empleando información personal para personalizar anuncios o pedir a sus usuarios su consentimiento expreso y éstos deben poder retirar ese consentimiento en cualquier momento.

El activista austríaco Max Schrems, fundador de la ONG Europa versus Facebook, reaccionó a la sanción del regulador irlandés indicando que supone "un contratiempo gigante para los beneficios de Meta en la UE". "Las personas ahora tienen que ser preguntadas si quieren que sus datos personales se utilicen para fines publicitarios o no. Deben tener una opción de 'sí o no' y pueden cambiar de parecer en cualquier momento", indicó.

So, @noybeu (that the @DPCIreland calls "an [unspecified] Austrian complainant") won against @Meta. They must stop using personal data for advertisement under #GDPR. The @EU_EDPB overruled the @DPCIreland who desperately tries to push that they would have done something on pic.twitter.com/63drd6KByu