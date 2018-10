Mastodon: qué es, cómo usarlo y por qué es mejor que Twitter

La red social Mastodon tiene mucho en común con Twitter, pero también es una especie de anti-Twitter: más tranquila, menos poblada, menos verbalmente agresiva. Aunque todo eso puede cambiar.

Su creciente popularidad (también entre usuarios españoles) puede que sacuda este oasis para siempre y exporte a Mastodon todo lo que ha hecho de Twitter un espacio cada vez menos atractivo para un buen número de usuarios.

Frente a la red creada por Jack Dorsey, en Mastodon no hay anuncios, ni vigilancia empresarial, tiene un diseño ético, como dicen sus creadores, y hace de su descentralización una de sus principales banderas.

Como ocurre con Diaspora (el anti-Facebook o, al menos, el Facebook alternativo), Mastodon, nacido en 2016, parece, de entrada, mucho más humano que sus contrapartidas.

