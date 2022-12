La NASA pone fin a la misión InSight que estudió el interior de Marte

La misión InSight de la NASA en Marte llega a su fin al agotar sus baterías, tras cuatro años de recogida de datos científicos “únicos”, durante los que detectó más de 1.300 martemotos e impactos de meteoritos.

Los controladores de la misión en el Laboratorio de Propulsión (JPL) de la NASA no pudieron establecer contacto, por dos veces consecutivas, con el módulo de aterrizaje InSight, lo que les llevó a la conclusión de que las baterías solares de la nave espacial se han quedado sin energía. Aunque la NASA seguirá atenta por si se produce alguna señal del módulo, se considera “improbable que se produzcan señales suyas”, después de su última comunicación el 15 de diciembre.

InSight llegó a Marte en 2018 y estaba concebido para realizar actividades científicas durante dos años, una vida útil que superó con creces. Incluso siguió haciendo descubrimientos a medida que el polvo en sus paneles solares reducía gradualmente sus niveles de energía, datos que los científicos utilizarán durante años, informó la NASA.

El director de misiones científicas de la agencia espacial de EEUU, Thomas Zurbuchen, indicó que, “aunque despedirse de una nave espacial siempre es triste, la fascinante ciencia que ha llevado a cabo InSight es motivo de celebración”. Zurbuchen se refirió, en especial, a los datos sísmicos recogidos por esta misión, que “ofrecen por sí solos un enorme conocimiento no solo de Marte, sino también de otros cuerpos rocosos, incluida la Tierra".

Rest easy, little lander ❤ @NASAInSight's mission has ended after more than four years of detecting marsquakes, meteoroid impacts, and unique science on Mars. Congratulations - and thank you - to the team that made these pioneering discoveries possible. https://t.co/MCRzWYFSMd pic.twitter.com/GJkVI88CWi