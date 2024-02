Casi 30 ONG piden a la UE que se oponga al modelo de pago por privacidad de Meta

28 ONG, incluidas Wikimedia Europa, Noyb y Bits of Freedom, pidieron este viernes al Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) que se oponga al modelo de pago por privacidad instaurado por Meta, matriz de Facebook e Instagram, en noviembre de 2023.

Este modelo, denominado paga o acepta, obliga a los usuarios a elegir entre pagar una suscripción anual de más de 250 euros -que garantiza su privacidad- o consentir el seguimiento de sus datos para publicidad personalizada, según informó la ONG austríaca Noyb, especializada en protección de datos.

Si bien dar el consentimiento para el rastreo es tan sencillo como un clic, retirarlo implica un complicado proceso que sólo se resuelve mediante una suscripción de pago, una práctica que -según Noyb- va en contra de la normativa de protección de datos de la UE, que requiere que retirar el consentimiento sea tan fácil como darlo.

La práctica del modelo paga o acepta ha sido cuestionada por autoridades de protección de datos de Países Bajos, Noruega y Alemania, que solicitaron una opinión vinculante del CEPD, la máxima autoridad en la materia en la Unión Europea.

Para que los derechos fundamentales no se conviertan en un bien de lujo

Estas 28 ONG instan al CEPD y a todas las autoridades nacionales de protección de datos de Europa a oponerse a este modelo para evitar la creación de grandes diferencias en la aplicación de las normas de privacidad europeas, asegurando así que los derechos fundamentales no se conviertan en un bien de lujo.

La adopción de este modelo por parte de Meta y su potencial legitimación podrían allanar el camino para que otras empresas adopten prácticas similares, lo que podría socavar el principio de consentimiento genuino en el uso de datos personales de los europeos, según estas ONG.

Max Schrems, fundador de Noyb, ha criticado este modelo, argumentando que la normativa de la UE exige una "elección libre y genuina" al consentir el seguimiento para publicidad personalizada.

Sin embargo, según Schrems, la realidad muestra que la mayoría de las personas no tienen más opción que aceptar la explotación de sus datos ante la imposición de una suscripción de varios cientos de euros por su privacidad.

Un modelo replicado por los medios de comunicación pero que no funciona

En su artículo, Schrems menciona a los medios de comunicación, muchos de los cuales han seguido en sus sitios web el ejemplo de Meta y muestran una pantalla en la que dan la opción a los usuarios de seguir navegando de forma gratuita, aceptando las cookies, o pagar para poder acceder a los contenidos rechazando todo rastreo.

Tanto Noyb como el resto de firmantes reconocen que esta práctica busca apoyar a "un sector en apuros que ha sufrido la migración de la publicidad a las grandes tecnológicas en los últimos 20 años". Pero añaden que no funciona: los editores reciben "migajas de un par de céntimos por usuario cuando la gente acepta el seguimiento en línea" porque los "beneficios se quedan en las grandes redes de anunciantes y plataformas que dependen de un modelo de negocio basado en la vigilancia".

Los muros de pago de 'cookies' en España

En enero, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentó una nueva guía sobre el uso de las cookies en los sitios web, que deben incorporar un botón para que los usuarios puedan aceptarlas o rechazarlas, además de un tercer botón para gestionar el uso de cookies, en caso de que el usuario quiera especificar cuáles acepta.

No contempla como consentimiento "la mera inactividad del usuario", pero sí reconoce supuestos en los que se impida el acceso al sitio web o se limite total o parcialmente la utilización del servicio si no se aceptan, "siempre que se informe y se ofrezca una alternativa, no necesariamente gratuita, de acceso al servicio sin necesidad de aceptar el uso de cookies".

Este punto ha permitido la proliferación en España de muros de pago de cookies en el último mes: webs de medios de comunicación y otros servicios muestran una ventana al acceder con los botones de aceptar y rechazar, pero ahora con otro texto: acceder de forma gratuita con las cookies activadas o pagar para evitarlas.