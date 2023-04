Ojo con las nuevas estafas por WhatsApp de las que avisa la DGT

Está claro que han llegado para quedarse y que lo antes era una moda ahora se ha convertido en una costumbre, una mala costumbre. Las estafas a través de Internet o nuestro teléfono móvil están a la orden del día. Los delitos telemáticos suponen ya más del 15% del total de infracciones registradas por Interior, que por primera vez ha incluido la ciberdelincuencia en su balance anual de criminalidad, y por muchos consejos de la Policía para evitar estafas por Internet el número de casos sigue creciendo. En Sevilla, por ejemplo, se denuncian más de 35 estafas informáticas al día.

Los estafadores están cada vez más especializados y las técnicas y timos que se están desplegando en la red se multiplican. Ya no sólo se circunscriben a intentar suplantar la identidad de servicios de paquetería, entidades bancarias o algún familiar al que se le pide auxilio económico de manera urgente. Existen nuevas estafas que están entrando en juego y de las que nos avisa la Dirección General de Tráfico.

Hablamos de una conversación por WhatsApp en la que se nos asegura que podemos conseguir un carnet de conducir por algo más de 600 euros sin necesidad de pasar ni por el traicionero examen teórico tipo test ni por el taquicárdico examen práctico tras dar las consabidas clases prácticas.

Ni datos ni multas por sms o email

Numerosas personas han sido estafadas aceptando el pago al pertinente número de cuenta que te facilitan y desde la DGT y el resto de cuerpos de seguridad del Estado están aunando esfuerzos comunicativos a través de sus redes sociales para aclarar (una vez más) que "para obtener el permiso de conducir siempre es necesario superar un examen teórico y práctico" y que hay que desechar "las ofertas que circulan por Internet y que te ofrecen, previo pago, obtener el carné sin aprobar ningún examen" ya que estaríamos ante "una estafa".

⚠️⚠️Para obtener el permiso de conducir SIEMPRE es necesario superar un examen teórico y otro práctico. 👀 Mucha atención a las ofertas que circulan por Internet y que te ofrecen, previo pago, obtener el carné sin aprobar ningún examen.No hagas caso porque ES UNA ESTAFA. pic.twitter.com/0kGMHJEKzg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 27, 2023

No es la primera vez, ni será la última, que los estafadores intentan hacerse pasar por la DGT para intentar estafar a conductores. Previamente también lo han intentando solicitando el pago de una multa, ante lo que la dirección de Tráfico siempre recuerda que la DGT no comunica multas ni por mensaje ni por email, por lo que no hay que caer en estos métodos de phishing o smishing.